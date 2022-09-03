SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. EuroBasket 2022
  4. A Milli Basketbol Takımı'nın rakibi Bulgaristan

A Milli Basketbol Takımı'nın rakibi Bulgaristan

03.09.2022 08:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ay-yıldızlı takım, 2022 Avrupa Şampiyonası A Grubu ikinci maçında Bulgaristan ile TSİ 17.15'te karşı karşıya geliyor.

A Milli Basketbol Takımı'nın rakibi Bulgaristan

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2022 Avrupa Şampiyonası (EuroBasket 2022) A Grubu ikinci maçında Bulgaristan'la karşılaşacak.

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'teki Tiflis Arena'da oynanacak karşılaşma, TSİ 17.15'te başlayacak ve NTV'den canlı yayınlanacak.

A Milli Takım, gruptaki ilk maçında Karadağ'ı 72-68 yenerek şampiyonaya galibiyetle başladı. Bulgaristan ise ilk maçında İspanya'ya 114-87 mağlup oldu.

A Grubu'nda Türkiye, Bulgaristan, Karadağ, Gürcistan, İspanya ve Belçika yer alıyor. Grupta yarın oynanacak diğer maçlarda Karadağ ile Belçika, Gürcistan ile de İspanya karşılaşacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sırbistan’da Nemanja Bjelica üzüntüsüSırbistan’da Nemanja Bjelica üzüntüsü
Fenerbahçe'de Cristiano Ronaldo çılgınlığı! Milyonlar izledi...Fenerbahçe'de Cristiano Ronaldo çılgınlığı! Milyonlar izledi...
"Senin benimle derdin var!" Canlı yayında büyük tartışma!"Senin benimle derdin var!" Canlı yayında büyük tartışma!
Anahtar Kelimeler:
eurobasket Müjde Uzman a milli maçı yayınlanacak maçın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Terör örgütüne yardım etmişti! Evinin bodrumundaki sığınakta yakalandı...

Terör örgütüne yardım etmişti! Evinin bodrumundaki sığınakta yakalandı...

Yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalanmıştı! Eski THK Üniversitesi Rektörü Ünsal Ban serbest bırakıldı

Yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalanmıştı! Eski THK Üniversitesi Rektörü Ünsal Ban serbest bırakıldı

Arda Kardeşler yine gündem oldu! Fenerbahçe ve Valencia...

Arda Kardeşler yine gündem oldu! Fenerbahçe ve Valencia...

Fenerbahçe'de Cristiano Ronaldo çılgınlığı! Milyonlar izledi...

Fenerbahçe'de Cristiano Ronaldo çılgınlığı! Milyonlar izledi...

Fenerbahçe, Batshuayi'nin maliyetini açıkladı!

Fenerbahçe, Batshuayi'nin maliyetini açıkladı!

Burak Yılmaz'a şok! 87. dakikada gol attı ama...

Burak Yılmaz'a şok! 87. dakikada gol attı ama...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Mucizevi kurtuluş! 11 gün boyunca derin dondurucuda yaşam

Mucizevi kurtuluş! 11 gün boyunca derin dondurucuda yaşam

İsyan etti! “Sevgili bulmakta zorlanıyorum çünkü çok güzelim”

İsyan etti! “Sevgili bulmakta zorlanıyorum çünkü çok güzelim”

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlara bakmadan geçmeyin

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlara bakmadan geçmeyin

Çöpe attıklarınızı geri almak isteyeceksiniz!

Çöpe attıklarınızı geri almak isteyeceksiniz!

Dünya bu olayı konuşuyor! Herkesin içinde yüzüne silah doğrulttu

Dünya bu olayı konuşuyor! Herkesin içinde yüzüne silah doğrulttu

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.