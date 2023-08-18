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A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası'nda finalde

18.08.2023 22:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası yarı final maçında İsveç'i 105-84 yenerek finale yükseldi. Millilerin finaldeki rakibi Ukrayna'yı 85-70 yenen Hırvatistan oldu. Final karşılaşması 20 Ağustos Pazar günü saat 20.00'de Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak.

Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki karşılaşmaya Türkiye, Kenan Sipahi, Şehmus Hazer, Furkan Korkmaz, Alperen Şengün ve Ömer Faruk Yurtseven ilk 5'iyle başladı. İsveç'in ilk 5'i ise Clarance, Njie, Hook, Ramstedt ve Andersson'dan oluştu.

Müsabaka karşılıklı üç sayılık basketlerle başladı. Kısa oyuncularıyla pota altından sayılar bulan Türkiye, 5'inci dakikayı 11-9 önde geçti. Alperen Şengün ve Şehmus Hazer'in skor katkısıyla oyunda üstünlüğü eline alan Ay-yıldızlılar, 7'nci dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 14-24. Dış atışlarla skor üreten İsveç, farkı eritmeye çalışsa da milliler, ilk çeyreği 26-19 önde kapattı.

İkinci periyoda rotasyon yaparak başlayan millilerde, hücumda tempo ilk çeyreğe göre düşerken İsveç, Clarance'nin etkili oyunuyla çeyreğin ortalarında farkı 5 sayıya düşürdü: 35-40. Furkan Korkmaz'ın üç sayılık basketleriyle hücumda yeniden ritmini bulan Ay-yıldızlılar, 19'uncu dakikada farkı bir kez daha açtı: 38-50. Türkiye, Alperen Şengün'ün son saniyedeki basketiyle soyunma odasına 14 sayılık (42-56) farkla üstün girdi.

İkinci yarıya 10-0'lık seriyle başlayan Türkiye, 23'üncü dakika biterken Ömer Faruk Yurtseven'in basketiyle farkı 24 sayıya kadar çıkardı: 42-66. Üstünlüğünü sürdüren milliler, final periyoduna 80-57 önde gitti. Son çeyrekte oyun üstünlüğünü sürdürerek farkı koruyan Ay-yıldızlılar, karşılaşmadan 105-84'lük skorla galip ayrıldı.

BAKAN BAK, KARŞILAŞMAYI HİDAYET TÜRKOĞLU İLE İZLEDİ

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye ile İsveç arasında oynanan yarı final karşılaşmasını Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ile birlikte izledi. Bakan Bak, yarı final müsabakasında millileri yalnız bırakmadı. Osman Aşkın Bak, mücadeleyi saha kenarından takip etti.

FİNALDE RAKİP HIRVATİSTAN

Ay-yıldızlı takım, FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası yarı final maçında İsveç'i 105-84 yenerek adını finale yazdırdı. Millilerin finaldeki rakibi Ukrayna'yı 85-70 yenen Hırvatistan oldu. Türkiye, final mücadelesini kazandığı takdirde 2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri'ne katılma hakkı elde edecek. Final karşılaşması 20 Ağustos Pazar günü saat 20.00'de Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak.

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