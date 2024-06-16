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A Milli Futbol Takımı basın mensuplarıyla bayramlaştı

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
16.06.2024 19:48
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A Milli Futbol Takımı oyuncuları ve teknik heyet, Kurban Bayramı dolayısıyla kampı takip eden basın mensuplarıyla bayramlaştı.

A Milli Futbol Takımı basın mensuplarıyla bayramlaştı

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu ilk maçında 18 Haziran Salı günü Gürcistan ile karşılaşacak olan A Milli Futbol Takımı, hazırlıklarını akşam saatlerinde Hannover şehrine bağlı Barsinghausen kasabasındaki Sporthotel Fuchsbachtal’da yaptığı antrenmanla sürdürdü. İdman öncesi TFF Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop, TFF Başkan Vekili Mustafa Eröğüt, milli futbolcular ve teknik heyet, Kurban Bayramı dolayısıyla kampı takip eden basın mensuplarıyla bayramlaştı.

Ardından futbolcular, teknik heyet ve basın mensupları saha ortasında toplu fotoğraf çektirdi.

Milli takımın genç yıldızı Arda Güler’in bayramlaşmaya geç kalması ise gülüşmelere neden oldu.

A Milli Takım, Gürcistan müsabakasının son çalışmasını yarın TSİ 12.00’de Sporthotel Fuchsbachtal’da gerçekleştirecek. TSİ 21.00’de de Teknik Direktör Vincenzo Montella ve bir futbolcu BVB Stadyumu’nda düzenlenecek basın toplantısında açıklamalarda bulunacak.

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