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A Milli Futbol Takımı Bosna Hersek maçı hazırlıklarını sürdürdü

MİLLİ TAKIM HABERLERİ  | 09.10.2018 19:51 | Son Güncelleme

Bosna Hersek ile Rize'de özel maç yapacak olan A Milli Futbol Takımı, hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti. Serebral Palsi (Beyin felci) hastaları, antrenman öncesinde futbolcularla fotoğraf çektirdi.

A Milli Futbol Takımı Bosna Hersek maçı hazırlıklarını sürdürdü

A Milli Futbol Takımı, 11 Ekim Perşembe günü Rize'de Bosna Hersek ile oynayacağı özel maç ve 14 Ekim Pazar günü Rusya ile deplasmanda yapacağı UEFA Uluslar Ligi karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürdü.

Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Mircea Lucescu yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, ay-yıldızlı ekip tam kadro çalıştı.

Dün yapılan idmana katılamayan İspanya 1. Futbol Ligi'nde kariyerlerini sürdüren Okay Yokuşlu, Enes Ünal ve Serdar Gürler de bugün yapılan çalışmada yer aldı.

Antrenman öncesinde, ekim ayının, beyin felci farkındalık ayı olması sebebiyle Yıldız Çocuk Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'ndeki serebral palsi (beyin felci) hastaları, milli oyuncular ile bir araya geldi ve hatıra fotoğrafı çektirdi.

Lucescu'dan şık hareketler

A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, idman öncesinde futbolcularla top oynadı.

Ay-yıldızlı oyuncular ile kısa bir süre paslaşan Rumen teknik adamın şık pasları dikkati çekti. Lucescu, idman öncesinde ve çalışma sırasında oldukça neşeli gözüktü.

Milli takım, ısınma hareketleri ile başladığı antrenmanda, koşunun ardından pas çalıştı. Ay-yıldızlı ekibin, basına kapalı bölümde ise çift kale maçla idmanı noktaladığı bildirildi.

Hazırlıklarının İstanbul ayağını tamamlayan A Milli Futbol Takımı, yarın sabah Bosna Hersek karşılaşması için Rize'ye gidecek. Ay-yıldızlı ekip, Rize'de akşam yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

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