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A Milli Futbol Takımı, Hırvatistan maçı hazırlıklarını tamamladı

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 10.11.2020 21:36 | Son Güncelleme

A Milli Futbol Takımı, Hırvatistan ile yarın oynayacağı özel karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

A Milli Futbol Takımı, Hırvatistan maçı hazırlıklarını tamamladı

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan bilgiye göre, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki idmanda milliler, dar alanda pas çalışmasının ardından Hırvatistan maçının taktiği üzerinde durdu.

İtalyan yerel sağlık makamlarının uyguladığı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı prosedürlerin tamamlanmasını beklemeleri gerektiği için yarın kampa katılmaları planlanan Sassuololu oyuncular Kaan Ayhan ve Mert Müldür, antrenmanda yer almadı.

Milli takım, antrenmandan önce "Atam İzindeyiz" yazılı pankart açarak Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete intikalinin 82. yıl dönümünde andı.

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