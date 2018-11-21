A Milli Futbol Takımı'nda Lucescu ile yollar ayrılıyor

Onların ekibindeki bütün oyuncular Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde 11'de oynuyor. Bizim takımda bu seviyede 1-2 oyuncu var. Bizim de aynı yüksek seviyeye çıkmamız gerekiyor.

Hazırlık maçı. Shevchenko ile konuştum. Hazırlık maçını alırken Shevchenko'nun ekibi yarısı Shakhtar, yarısı diğer takımlardan kurulu bir takım. Biz de onlar gibi olmak istiyoruz. Bu gelişimi hızlıca yaptılar. Biz de aynısını yapmak istiyoruz.

A Milli Futbol Takımımızda Mircea Lucescu'nun performansı hayal kırıklığı yaratırken TFF Yönetim Kurulunun bu duruma bakış açısı da büyük ölçüde belli oldu. TFF, Haziran ayında gerçekleşecek olan Seçimli Olağan Genel Kurul sonrasında bu konuda harekete geçilecek. 2+1 yıllık sözleşmeye imza atan Lucescu ile yolların Ağustos ayında ayrılması bekleniyor.

"SONUÇ İLGİMİ ÇEKMİYOR"

Sonuç şu anda ilgimi çekmiyor. Oyuncularımı rekabetçi ortamda oynayabilecekleri sistemde kendilerini bulmalarını istiyorum. Onlara bakıyoruz. Devamlılık lazım. Geçen seneden bu seneye baktığınız zaman 8-9 tane Türkiye Ligleri'ndeki önemli oyuncular piyasada yok. Umut ediyorum ki, bu oyuncular kendi kulüplerinde de ilk 11'de oynayıp devamlılık sağlayacaktır. Bu bizim işimize gelecektir.

"MART SONUNA KADAR SÜREÇ VAR"

Artık önümüzde Mart sonuna kadar süreç var. O süreçte oyuncular kendi kulüplerinde oynayacaklar. Umarım nasıl oynamaları gerektiğini bilerek tekrar toplanacağız.

"UKRAYNA GİBİ OLMALIYIZ"

Ukrayna'yı gördünüz. Grupta lider oldular. Hızlı oynayan, teknik ve genç bir ekip. Bizim de Ukrayna gibi olmamız, yükselmemiz ve o seviyede olmamız lazım.

"BENİ ELEŞTİRENLERİN SEVİYESİ NE?"

Lucescu'ya basın toplantısında, "Kamuoyunda Sürekli bahane ürettiğiniz, çok yaşlı olduğunuz, oyuncu seçimlerinde adaletsizlik yaptığınız, tazminat almak için koltukta kaldığınız yönünde sert yorumlar var. Ne diyorsunuz? şeklinde bir soru yöneltildi. Rumen teknik adam, "Bunları söyleyenler kim? Onların seviyeleri ne? Milli takıma bir katkıları yok ki. Sadece polemik yaratıyorlar. İnsanların beni beğenmesine gerek yok. Benim arkamda bir tarih var ve o tarihte başarılar var" yanıtını verdi. (FUTBOL ARENA)

