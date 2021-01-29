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A Milli Futbol Takımı'nın eski kalecisi Varol Ürkmez vefat etti

29.01.2021 12:57 | Son Güncelleme:
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A Milli Futbol Takımı'nın eski kalecisi Varol Ürkmez vefat etti

İSTANBUL (AA) - A Milli Futbol Takımı'nın eski kalecisi Varol Ürkmez 84 yaşında vefat etti.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, "Türk futbolunun değerli isimlerinden, A Milli Takımımızın eski kalecisi Varol Ürkmez’in vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Merhum Varol Ürkmez’e Allah’tan rahmet; ailesi, yakınları, Altay Kulübü ve tüm futbol camiasına başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verildi.

Adapazarı'nda 1937 yılında doğan B ve 18 yaş altı milli takımlarında da görev yapan Varol Ürkmez, ay-yıldızlı formayı toplamda 12 kez giydi. Türk futbolunda renkli kişiliği ile iz bırakan Varol Ürkmez, uzun yıllar görev yaptığı Altay’ın yanı sıra Beşiktaş, Galatasaray, Manisaspor ve Gençlerbirliği takımlarında oynadı.

Varol Ürkmez ayrıca 1960'lı yıllarda bazı filmlerde de rol aldı. Ürkmez'in naaşı bugün ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda defnedilecek.

Bu arada Varol Ürkmez için, 29 Ocak-1 Şubat tarihleri arasında oynanacak tüm maçlarda 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacak.

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