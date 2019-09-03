A Milli Takım'da Yusuf Yazıcı şoku

Efecan Karaca ile çarpışan yıldız futbolcu, saha kenarına geldi. Burada buz tedavisi uygulanan Yusuf Yazıcı, daha sonra ise idmanı yarıda bıraktı ve sahadan ayrıldı.
Yusuf Yazıcı'nın durumu, yapılacak testlerin ardından netlik kazanacak.
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