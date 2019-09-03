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A Milli Takım'da Yusuf Yazıcı şoku

MİLLİ TAKIM HABERLERİ  | 03.09.2019 19:59 | Son Güncelleme

A Milli Futbol Takımı'nın Andorra ve Moldova maçlarının hazırlıklarını sürdürdüğü günün tek idmanında Yusuf Yazıcı sakatlık geçirdi.

A Milli Takım'da Yusuf Yazıcı şoku

Efecan Karaca ile çarpışan yıldız futbolcu, saha kenarına geldi. Burada buz tedavisi uygulanan Yusuf Yazıcı, daha sonra ise idmanı yarıda bıraktı ve sahadan ayrıldı.

Yusuf Yazıcı'nın durumu, yapılacak testlerin ardından netlik kazanacak.

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