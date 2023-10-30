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  4. A Milli Takım'ın eski çalıştırıcısı Stefan Kuntz Alanyaspor'a menajeri aracılığıyla haber gönderdi: Beni alın!

A Milli Takım'ın eski çalıştırıcısı Stefan Kuntz Alanyaspor'a menajeri aracılığıyla haber gönderdi: Beni alın!

30.10.2023 15:51 | Son Güncelleme:
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A Milli Takım'da Vincenzo Montella'dan önce görevde bulunan Alman teknik adam Stefan Kuntz'un isminin Süper Lig ekibiyle anıldığı iddia edildi. İşte detaylar...

19 Eylül 2021 tarihinde A Milli Futbol Takımımız'ın başına getirilen Alman teknik adam Stefan Kuntz, üst üste alınan kötü sonuçlar sonrası sürpriz bir şekilde takımdan gönderilmişti.

20 MAÇ 12 GALİBİYET

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Görev aldığı süre boyunca A Milli Takım ile çıktığı 20 maçta 12 galibiyet 3 beraberlik 5 kez de mağlubiyet alan tecrübeli hocanın ardından Ay-Yıldızlılar'ın başına Vincenzo Montella getirilmişti.

SÜPER LİG'E DÖNÜYOR

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A Milli Takım ile yollarının ayrılması sonrası ülkesi Almanya'ya dönen Kuntz için çok konuşulacak bir iddia gündemde. Süper Lig'in Akdeniz ekiplerinden Alanyaspor'da teknik direktör Ömer Erdoğan ile yolların ayrılmasının ardından A Milli Takım'ın eski hocası Stefan Kuntz'un menajeri aracılığıyla turuncu-yeşillilere göreve hazır olduğu mesajını gönderdiği öğrenildi.

HENÜZ KARAR VERİLMEDİ

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Bu sürpriz öneri karşısında Alanyaspor yönetimi henüz net bir karar vermezken, teknik direktör arayışları doğrultusunda bu teklifi değerlendirmeye aldı.

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