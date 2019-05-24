A Milli Takım'ın Fransa ve İzlanda maçlarının kamp programı açıklandı

Ay-yıldızlılar, kampta 30 Mayıs'ta Yunanistan ve 2 Haziran'da Özbekistan ile birer özel karşılaşma oynayacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, milli takım 27 Mayıs Pazartesi günü saat 14.00'te Antalya'nın Belek bölgesindeki Regnum Carya Golf & Spa Resort'ta toplanacak. A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, aynı gün saat 14.00'te kamp otelinde bir basın toplantısı düzenleyecek. Milliler, ilk antrenmanını ise saat 18.30'da Zeynep Hotel'de gerçekleştirecek.

Türkiye, Antalya'da Yunanistan ile 30 Mayıs'ta Antalya Stadyumu'nda, Özbekistan ile de 2 Haziran'da Alanya Oba Stadı'nda özel maçta karşı karşıya gelecek. Her iki karşılaşma da saat 21.00'de başlayacak ve TRT SPOR'dan naklen yayımlanacak. Teknik direktör Şenol Güneş ve aday kadrodan bir futbolcu, karşılaşmalardan bir gün önce düzenlenecek toplantılarda basın mensuplarıyla bir araya gelecek.

A Milli Takım, 6 Haziran'da Antalya'daki kamp çalışmalarını sonlandırıp Fransa ile oynayacağı karşılaşma için Konya'ya geçecek. Şenol Güneş, bir futbolcusuyla 7 Haziran Cuma günü saat 20.00'de Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda basın toplantısı düzenleyecek. Ay-yıldızlılar, bu müsabaka öncesindeki son çalışmasını da 20.30'da stadyumda yapacak.