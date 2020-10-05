ABB'nin üniversite yerleşkelerine bisiklet yolu uygulamasının ilki tamamlandı

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Anıtpark-Beşevler kavşağı arasındaki bisiklet yolunun ardından, Başkent Üniversitesi Bağlıca Yerleşkesi içinde gidiş dönüş 4,4 kilometrelik bisiklet yolunu tamamladı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, "Bisiklet Yolu Projesi" kapsamında, kamu üniversiteleri ve özel üniversitelerdeki öğrenciler, öğretim görevlileri ve çalışanların kampüs içinde sağlıklı yaşam için bisiklet kullanmasını teşvik etmek amacını taşıyan ilk uygulama hayata geçirildi.

ABB Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, Başkent Üniversitesi Bağlıca Yerleşkesi'nde gidiş-dönüş 4,4 kilometrelik bisiklet yolu yaptı.

Başkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Haberal, bisiklet yolunun açılışında yaptığı konuşmada, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın üniversite rektörleriyle yaptığı görüşmede kampüslere bisiklet yolu yapma önerisi sunduğunu hatırlattı.

Projenin, kampüslerin sadece akademik süreler içerisinde değil hafta sonları da öğrenciler ve ailelerinin rahatlıkla bisiklet kullanabileceği yaşamsal bir alan haline gelmesini sağlayacağına dile getiren Haberal, Yavaş'a ve ekibine böyle bir projeyi Başkent Üniversitesi kampüsünde gerçekleştirdikleri için teşekkür etti.