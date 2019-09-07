ABD 69 - 53 Yunanistan
Salon: Shenzen Bay Spor Merkezi
Hakemler: Aleksandar Glisic (Sırbistan), Ferdinand Pascual (Filipinler), Wojciech Lizzka (Polonya)
ABD: Harris 3, Mitchell 10, Walker 15, Barnes 9, Turner 8, Plumlee, Brown 8, White 9, Middleton 4, Smart 3
Yunanistan: Calathes 5, Papapetrou 7, Papanikolaou, Giannis Antetokounmpo 15, Printezis 6, Sloukas 13, Vasilopoulos, Bourousis 3, Larentzakis, Thanasis Antetokounmpo 1, Mantzaris 3, Papagiannis
1. periyot: 19-17
Devre: 38-29
3. periyot: 54-41
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