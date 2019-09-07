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ABD Açık'ta finalin adı Nadal-Medvedev

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 07.09.2019 09:52 | Son Güncelleme

Tek erkekler yarı finalinde İspanyol Rafael Nadal, İtalyan Berrettini'ni set vermeden yenerek adını finale yazdırdı.

ABD Açık'ta finalin adı Nadal-Medvedev

ABD Açık Tenis Turnuvası'nda tek erkeklerde İspanyol Rafael Nadal ve Rus Daniil Medvedev finale yükseldi. ABD'nin New York kentinde devam eden sezonun son grand slam turnuvasında, 2 numaralı seribaşı Nadal ile 24 numaralı seribaşı İtalyan Matteo Berrettini yarı finalde karşılaştı.

Kariyerinde ilk grand slam yarı finalini oynayan rakibini 7-6, 6-4 ve 6-1'lik setlerle 3-0 mağlup eden Nadal, grand slam turnuvalarında 27. kez finale çıktı.

Tek erkeklerdeki diğer yarı final mücadelesinde ise 5 numaralı seribaşı Daniil Medvedev, dünya klasmanının 78 numarası Bulgar Grigor Dimitirov'u 7-6, 6-4 ve 6-3'lük setlerle 3-0 yendi.

23 yaşındaki Medvedev, kariyerinde ilk kez grand slam finaline yükseldi. Nadal ile Medvedev arasındaki final maçı yarın TSİ 23.00'te başlayacak.

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