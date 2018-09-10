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ABD Açık'ta Novak Djokovic şampiyon

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 10.09.2018 09:32 | Son Güncelleme

ABD Açık'ta üçüncü kez zafere ulaşan Novak Djokovic, kariyerinin 14'üncü grand slam turnuvasını kazandı.

ABD Açık'ta Novak Djokovic şampiyon

Teniste sezonun son grand slam turnuvası ABD Açık'ın tek erkekler finalinde Novak Djokovic şampiyon oldu. New York'ta düzenlenen turnuvanın tek erkekler finalinde, dünya klasmanında 6'ncı sırada bulunan Sırp Novak Djokovic, 3'üncü sıradaki Arjantinli Juan Martin del Potro ile karşı karşıya geldi.

Toplam 3 saat 16 dakika süren maçta 29 yaşındaki Del Potro'yu 6-3, 7-6 ve 6-3'lük setlerle yenen 31 yaşındaki Djokovic, üçüncü kez ABD Açık'ta zafere ulaştı. Ayrıca, kariyerinin 14'üncü grand slam turnuvasını kazanan Djokovic, 1988-2003 yılları arasında mücadele eden Amerikalı tenisçi Pete Sampras'ı da bu alanda yakaladı. Djokovic, zaferinin ardından yaptığı konuşmada, Sampras'ın idolü olduğunu belirterek, ailesi ve yakınlarına desteklerinden dolayı teşekkür etti.

"Gelecek sene bu turnuvayı kazanacağına inanıyorum"

Del Potro'nun uzun yıllar süren sakatlıklarına işaret eden Djokovic, "Bu sene dirseğimden ameliyat olduğumda, Juan Martin'in 2-3 yıl boyunca olduğu ameliyatlarla neler yaşadığını anladım. Zor zamanlardı ama bu tür güç durumlardan öğreniyorsunuz. O, bir gün en iyi oyunculardan biri olacağına dair kendine inanmaya devam ediyor ve ben de onun gelecek sene bu turnuvayı kazanacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı. Djokovic, şampiyonluğunun ardından 3,8 milyon dolar para ödülünün sahibi oldu.

"Novak için mutluyum"

Final müsabakasını kaybeden del Potro ise kendisini destekleyen taraflara teşekkür ederek, "Şu an konuşmak pek kolay değil. Final maçını bu harika idole (Djokovic) karşı oynadığım için çok mutluyum. Benim son turnuvalarımdan biri olduğunu ve ona karşı kazanmak istediğimi biliyor. Kaybettiğim için tabii ki üzgünüm ancak Novak için mutluyum" dedi. ABD Açık'ı 9 yıl önce kazandıktan sonra kendisinin sakatlıklarla mücadele ettiğini belirten del Potro, favori turnuvası olarak nitelendirdiği ABD Açık'ta finale ulaştığı için memnun olduğunu dile getirdi.

Erkeklerde İspanyol Rafael Nadal'ın toplam 17, İsviçreli Roger Federer'in ise toplam 20 grand slam zaferi bulunuyor.

"Gelecek sene bu turnuvayı kazanacağına inanıyorum"

Del Potro'nun uzun yıllar süren sakatlıklarına işaret eden Djokovic, "Bu sene dirseğimden ameliyat olduğumda, Juan Martin'in 2-3 yıl boyunca olduğu ameliyatlarla neler yaşadığını anladım. Zor zamanlardı ama bu tür güç durumlardan öğreniyorsunuz. O, bir gün en iyi oyunculardan biri olacağına dair kendine inanmaya devam ediyor ve ben de onun gelecek sene bu turnuvayı kazanacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Djokovic, şampiyonluğunun ardından 3,8 milyon dolar para ödülünün sahibi oldu.

"Novak için mutluyum"

Final müsabakasını kaybeden del Potro ise kendisini destekleyen taraflara teşekkür ederek, "Şu an konuşmak pek kolay değil. Final maçını bu harika idole (Djokovic) karşı oynadığım için çok mutluyum. Benim son turnuvalarımdan biri olduğunu ve ona karşı kazanmak istediğimi biliyor. Kaybettiğim için tabii ki üzgünüm ancak Novak için mutluyum." dedi.

ABD Açık'ı 9 yıl önce kazandıktan sonra kendisinin sakatlıklarla mücadele ettiğini belirten del Potro, favori turnuvası olarak nitelendirdiği ABD Açık'ta finale ulaştığı için memnun olduğunu dile getirdi. Erkeklerde İspanyol Rafael Nadal'ın toplam 17, İsviçreli Roger Federer'in ise toplam 20 grand slam zaferi bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Açık novak djokovic Juan Martin Del Potro

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