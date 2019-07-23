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Abdoulaye Diallo: Beni en fazla Gençlerbirliği istedi

GENÇLERBİRLİĞİ HABERLERİ  | 23.07.2019 17:59 | Son Güncelleme

Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nin yeni transferi kaleci Abdoulaye Diallo, Ankara'ya geldi ve önemli açıklamalarda bulundu.

Abdoulaye Diallo: Beni en fazla Gençlerbirliği istedi

Afrika Uluslar Kupası'nda final oynayan Senegal Milli Takım kadrosunda yer alan Diallo, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'ni gezdi. Kırmızı-siyahlılarla iki yıllık sözleşme imzalayan 27 yaşındaki kaleci, Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Murat Cavcav ile görüştü.

Diallo, kendisini birçok kulübün istediğini ama bunların arasında en isteklisinin Gençlerbirliği olduğunu söyledi.

Kendisi için en iyi tercihi yaptığını belirten Diallo, "Birçok teklif geldi ancak beni en çok Gençlerbirliği istedi. Başkan Murat Cavcav ve teknik direktör Mustafa Kaplan'a beni istedikleri için teşekkür ederim. Rize'de de çok güzel bir sezon geçirmiştim. İkinci kez Türkiye'ye gelmek çok onur verici oldu. İnşallah daha iyi performans sergilerim" ifadelerini kullandı.

Senegalli file bekçisi, milli formayı giymenin gurur verci olduğunu vurgulayarak, "Afrika Uluslar Kupası'nda oynamak çok güzel bir deneyimdi. Finale kaldık ancak kupayı kazanamadık. İnşallah daha çok maçlar oynar ve kupalar kazanırız" diye konuştu.

CAVCAV: BİR VEYA İKİ TAKVİYE DAHA YAPABİLİRİZ
Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Murat Cavcav da transfer çalışmalarına devam ettiklerini, gerekli yerlere birkaç takviye daha yapabileceklerini dile getirdi. Senegalli kalecinin turnuva sonrası takıma katıldığını aktaran Cavcav, "Diallo bizim bu yendinci yabancı transferimiz. İyi bir oyuncu, bize katkı sağlayacağını düşünüyorum. Her iki tarafa da hayırlı olmasını ümit ediyorum" değerlendirmesinde bulundu.

Başkan Cavcav, "Takımımız şu anda Gerede kampında. Ben de büyük ihtimalle yarın ya da öbür gün oraya gideceğim. Hocamızla bir görüşmemiz olacak. Takım hakkında değerlendirme yapacağız. Değerlendirme sonrası bir veya iki takviye daha yapmamız gerekebilir. Bunu hocamızla görüştükten sonra açıklayacağız. Kamp bitmeden transferleri bitirmeyi düşünüyoruz" diyerek sözlerini tamamladı.


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Anahtar Kelimeler:
Gençlerbirliği Abdoulaye Diallo

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