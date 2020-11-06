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Abdulkadir Bitigen’e kritik görev

FUTBOL HABERLERİ  | 06.11.2020 09:50 | Son Güncelleme

Kayseri Bölgesi Üst Klasman Hakemi Abdulkadir Bitigen Pazar günü Sivas’ta oynanacak olan Demir Grup Sivasspor ile Galatasaray maçını yönetecek.

Abdulkadir Bitigen’e kritik görev

Süper Ligin 8. haftasının kapanış karşılaşmasında 08 Kasım 2020 Pazar günü Sivas 4 Eylül Stadyumu’nda oynanacak olan Demir Grup Sivasspor ile Galatasaray maçında görev yapacak hakemler belli oldu.

MHK tarafından yapılan açıklamada bu zorlu ve önemli doksan dakikayı Kayseri Bölgesi Üst Klasman Hakemi Abdulkadir Bitigen atandı. Bitigen’in yardımcılıklarını Kemal Yılmaz ve Ceyhun Sesigüzel yapacak. Maçın 4. Hakemi Sarper Barış Saka. Abdulkadir Bitigen bu sezon ligde 4.maçını yönetecek.

(İHA)

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