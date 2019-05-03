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Abdulkadir Bitigen, Gençlerbirliği ile Abalı Denizlispor maçına atandı

FUTBOL HABERLERİ  | 03.05.2019 09:42 | Son Güncelleme

Kayseri Bölgesi Süper Lig Hakemi Abdulkadir Bitigen, Pazar günü Ankara’da oynanacak olan Gençlerbirliği ile Abalı Denizlispor maçına atandı.

Abdulkadir Bitigen, Gençlerbirliği ile Abalı Denizlispor maçına atandı

Spor Toto 1.Ligde 32.hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler açıklandı. Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından yapılan açıklamada Gençlerbirliği ile Abalı Denizlispor arasında Pazar günü Ankara Eryaman Stadyumunda saat 19.30’da oynanacak olan karşılaşmayı Abdulkadir Bitigen yönetecek. Bitigen’in yardımcılıklarını Mehmet Şahan Yılmaz ve Mustafa Savranlar yapacak. Maçın 4.Hakemi ise Yakup Özhan. Zirveyi yakından ilgilendiren karşılaşma görev yapacak olan Abdulkadir Bitigen, bu sezon Spor Toto 1.Ligde üçüncü maçına çıkacak.

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Anahtar Kelimeler:
Abdulkadir Bitigen Gençlerbirliği Abalı Denizlispor ankara

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