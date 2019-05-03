Abdulkadir Bitigen, Gençlerbirliği ile Abalı Denizlispor maçına atandı

Spor Toto 1.Ligde 32.hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler açıklandı. Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından yapılan açıklamada Gençlerbirliği ile Abalı Denizlispor arasında Pazar günü Ankara Eryaman Stadyumunda saat 19.30’da oynanacak olan karşılaşmayı Abdulkadir Bitigen yönetecek. Bitigen’in yardımcılıklarını Mehmet Şahan Yılmaz ve Mustafa Savranlar yapacak. Maçın 4.Hakemi ise Yakup Özhan. Zirveyi yakından ilgilendiren karşılaşma görev yapacak olan Abdulkadir Bitigen, bu sezon Spor Toto 1.Ligde üçüncü maçına çıkacak.
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