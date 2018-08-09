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Abdullah Avcı: Burnley karşısında oyuna hükmetmek kolay değil!

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR HABERLERİ  | 09.08.2018 23:32 | Son Güncelleme

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Burnley ile 0-0 berabere kaldıkları maçtan sonra açıklamalarda bulundu.

Abdullah Avcı: Burnley karşısında oyuna hükmetmek kolay değil!

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında temsilcimiz Başakşehir ile Burnley 0-0 berabere kaldı. Medipol Başakşehir teknik direktörü Abdullah Avcı mücadele sonrası önemli açıklamalar yaptı.

İşte Abdullah Avcı'nın açıklamaları;

Harika bir oyun oynadık. Topun bizde kalacağını biliyorduk. İlk 30 dakika erken final pası yapmaya çalıştık ancak sonrasında organizasyonlarımız başarılıydı. Merkezi kapalı tutan bir takıma karşı oynadık. 1.5 pozisyon verdik. Bir İngiliz takıma bu kadar hükmetmek kolay değil. 0-0 skor ceptedir.

Adebayor olsaydı skor değişir miydi bunu bilemeyiz. Bireysel değil ancak takım performansından memnunum. Oyuncularıma teşekkür ediyorum.

Yeni bir sezon başlıyor. Süper Lig'e iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz ama Trabzonspor maçları her zaman zorludur. Sabırlı ve akıllı oynamalıyız.

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