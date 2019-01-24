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Abdullah Avcı: Futbolda doğru oyunu oynamazsan, oyun seni cezalandırır

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR HABERLERİ  | 24.01.2019 16:46 | Son Güncelleme

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında Hatayspor'a 4-1 yenilerek kupaya veda eden Medipol Başakşehir'in teknik direktörü Abdullah Avcı, "Futbol oyununda doğru oynamazsan oyun seni cezalandırır. Bu dosyayı burada kapattık." dedi.

Abdullah Avcı: Futbolda doğru oyunu oynamazsan, oyun seni cezalandırır

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Avcı, Hatayspor'u hem bugünkü mücadelesinden hem de tur atlamasından dolayı tebrik ettiğini ifade etti.

İstanbul'da gerekli pozisyonları bulup gerekli skoru elde edemediklerini ancak yine de avantajlı bir skor olan 1-0 ile Hatay'a geldiklerini aktaran Avcı, şunları kaydetti:

"Oyunda bazen uzun süre çalıştığın planları uygulayamazsın. Fiziki durum ve şartlara göre bir oyun planı yaparsın. Bugün de biz, fiziki duruma uygun bir oyun planı tercih ettik. Ancak ne tercih edersen et, oyuna konsantrasyon, odaklanma ve mücadele bunun içinde her zaman olması lazımdır. Geriye düştük, tekrar skoru elimize aldık. Ancak bizde ne odaklanma ne konsantrasyon ne mücadele ne de oyun planına uygun oyun vardı. Bunun tam tersi olarak, odaklanma ve mücadele konusunda tam hazır bir rakip vardı. O zaman lig farkı, oyuncu kalitesinin farkının olması bir şey ifade etmiyor. Futbol oyununda doğru oynamazsan oyun seni cezalandırır. Bu dosyayı burada kapattık."

Kadro derinliklerinin de olduğunu ancak istemedikleri bir skorla elendiklerini aktaran Avcı, buradan dersler çıkartıp, bunun üzerine çalışacaklarını sözlerine ekledi.

Palut: "Bu maçı daha fazla isteyen bizdik"

Hatayspor Teknik Direktörü İlhan Palut, ilk maçtaki 1-0'lık mağlubiyetin ardından umutların Hatay'a taşındığını aktardı.

Maça çok iyi başladıklarını anlatan Palut, şöyle konuştu:

"Takımda bazı rotasyonlarımız vardı. Oyuncularım maça çok iyi başladı, golü de erken bulduk. Ondan sonra da rakibimiz 1-1'i yakaladı. Tabii bu skor 3 gol atmamız gereken tabloyu ortaya çıkardı. Bugün maçı daha fazla isteyen takım bizdik. Daha fazla mücadele eden takım bizdik. Daha fazla pas yapan takım bizdik ve oyuncularım gerçekten bu turu geçmeyi hak etti. Güzel mücadele ettiler. Medipol Başakşehir de çok güçlü bir ekip. Burada istedikleri oyunu sergileyemediler. Bu da onları dakika dakika aşağıya düşürdü."

Hatay şehrinin mutluluğunun kendileri için çok önemli olduğunu vurgulayan Palut, oyunculara ve taraftarlara teşekkür ederek, ligde Kardemir Karabükspor ile yapacakları maça odaklanmaları gerektiğini söyledi.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
bilerek elenmistir Abdullah Avcı üç kulvarda yarisamiyor o kapasitesi yok bu kadar geniş kadrosu olduğu halde
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