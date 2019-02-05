SPOR

Abdullah Avcı İrfan Can Kahveci için transfer mesajı

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR HABERLERİ  | 05.02.2019 16:32 | Son Güncelleme

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı ve futbolcular, takımın forma sponsoru Decovita’nın CNR EXPO fuarındaki standını ziyaret etti. Avcı, fuarda oyuncusu İrfan Can Kahveci’ye Avrupa’yı işaret etti.

Abdullah Avcı İrfan Can Kahveci için transfer mesajı

CNR EXPO fuarında takımın forma sponsoru Decovita’nın standını gezen Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, İrfan Can Kahveci’ye yurt dışı transferi için sinyal verdi.

Emmanuel Adebayor, Joseph Attamah ve İrfan Can Kahveci ile seramik fuarını gezen Avcı, “Decovita’ya hem spora hem de takımıza yaptığı katkılardan dolayı teşekkür ediyoruz. Buraya geldiğimizde seramikle ilgili çok bilgimiz yoktu ama son çalışmalara baktığımızda özellikle sağlık alanında önemli organizasyonları var" dedi.

Sponsorlarının 100 ülkeye ihracat yaptığını söyleyen Abdullah Avcı, 23 yaşındaki İrfan Can Kahveci'ye bakarak, "Umarım onların yaptığı ihracatı biz de futbolda yaparız. Hem ülkeyi yurt dışında temsil ederek hem de oyuncu göndererek. Aday var mı, var. Bu organizasyon ve spora katkıları için sponsorumuza ve yönetim kuruluna teşekkür ediyoruz” dedi.

Fuarda seramik ürünlerini inceleyen Avcı ve öğrencileri, fuar misafirlerine imzalı futbol topu ve forma dağıttı.

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