Abdullah Avcı'nın yeni gözdesi Bayern Münih'ten Resul Türkkalesi

Kadrosuna potansiyeli yüksek isimleri katmayı hedefleyen Beşiktaş, rotasını Almanya’ya çevirdi.
Bayern Münih’in B takımında forma giyen 20 yaşındaki Resul Türkkalesi için devreye giren Siyah-Beyazlılar’da teknik direktör Abdullah Avcı’nın bu transferin bir an önce gerçekleşmesini istediği öğrenildi.
Hem sağ hem de sol bekte görev yapabilen Resul, bu sezon çıktığı 15 maçta 1 kez gol pası verdi.
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