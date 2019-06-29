Abdullah Avcı'nın yeni gözdesi Bayern Münih'ten Resul Türkkalesi

Kadrosuna potansiyeli yüksek isimleri katmayı hedefleyen Beşiktaş, rotasını Almanya’ya çevirdi.

Bayern Münih’in B takımında forma giyen 20 yaşındaki Resul Türkkalesi için devreye giren Siyah-Beyazlılar’da teknik direktör Abdullah Avcı’nın bu transferin bir an önce gerçekleşmesini istediği öğrenildi.

Hem sağ hem de sol bekte görev yapabilen Resul, bu sezon çıktığı 15 maçta 1 kez gol pası verdi.



