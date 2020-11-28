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Abdürrahim Albayrak: Diagne 15 milyon euro

GALATASARAY HABERLERİ  | 28.11.2020 22:03 | Son Güncelleme

Galatasaray Başkan Yardımcısı Abdürrahim Albayrak, Rizespor maçının ardından değerlendirmelerde bulundu.

Abdürrahim Albayrak: Diagne 15 milyon euro

Galatasaray Başkan Yardımcısı Abdürrahim Albayrak, Çaykur Rizespor karşısında aldıkları 4-0'lık galibiyetin ardından kameraların karşısına geçti.

İLK 11'DEN 7 OYUNCUMUZ YOK

Galatasaray'ın eksiklerine rağmen mükemmel bir performans sergilediğini ifade eden Albayrak, " Sakatlık olmadı, bu sevindirici. Çok güzel oynadık. Kayserispor karşısında da güzel oynamıştık ama şans bizim yanımızda değildi. Bugün mükemmel oynadık. Sabah kahvaltısında Fatih Hoca ile bunu konuştuk. Babel'i, üçüncü forvet olarak adapte etti. Muslera yok, Okan yok. Sağ, sol bek sakat. Stoper sakat. Bazı arkadaşlarımız kovidden dolayı yok. Arda, Omar, Belhanda yok. Yani, daha sayabileceğim bir sürü futbolcu yok. 7 tane banko 11'de oynayan futbolcumuz yok. Hoca bunu hiç mazeret göstermedi" dedi.

GEÇEN HAFTA 7-8 OLURDU

Geçen hafta Kayserispor karşısında da 7-8 gol atabileceklerini ancak şansızlıkla bir puan kaybı yaşadıklarını ifade eden Albayrak, "
Geçen hafta 7-8 olurdu. Rize'de de çok iyi kaleci vardı. Muhteşem goller çıkardı. Çok iyi oynadı. Tebrik ediyorum. Milli takıma yeni bir kaleci geliyor. İki haftada 15 gol atardık ama maalesef geçen hafta atamadık. Doğup büyüdüğüm şehirde 4-0 gibi net bir galibiyetle İstanbul'a dönüyoruz. Bundan sonra daha güzel, daha keyifli olacak. Falcao ve sakat oyuncular dönünce bambaşka bir Galatasaray olacak. Florya'daki çalışma temposunu görmeyen bilemez, tahmin bile edemez" şeklinde konuştu.

"DIAGNE 15 MİLYON EURO"

Diagne'yi kendilerinden almak isteyen takımların 15 milyon euro ödemek zorunda olduğunu ifade eden Albayrak, "Diagne bugün 15 milyon euro. 15 milyon euro vermeleri lazım. İsteyenleri vardı. Diagne'ye ihtiyacımız vardı. Onun da ihtiyacı vardı. Çok büyük bir yatırım yapmıştık. Bugün çok şükür 3 gol attı." şeklinde konuştu

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Sayın Albayrak geçen hafta puan kaybedince niye konuşmasının mikrafonlara. Hep üç puan alındıktan sonra ortaya çıkıyorsunuz
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