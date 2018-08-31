Abdurrahim Albayrak: Ömer Bayram transferiyle transfer dönemini kapattık!

Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan son şampiyon Galatasaray'da transfere ilişkin açıklama yapıldı. Bafetimbi Gomis'in ayrılığının ardından santrfor arayışlarını sürdüren Galatasaray'da transferin son günü yani bugün Ömer Bayram gelişmesi yaşanmıştı.
Sarı-kırmızılılar, Akhisarspor'un milli sol beki Ömer Bayram'ı transfer ettiğini açıklamıştı. Galatasaray'ın başkanvekili Abdurrahim Albayrak, transfere ilişkin bir açıklama yaptı.
A Spor'da yer alan habere göre Abdurrahim Albayrak, "Ömer Bayram transferiyle birlikte transferi kapattık" ifadelerini kullandı.
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