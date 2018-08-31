SPOR

Abdurrahim Albayrak: Ömer Bayram transferiyle transfer dönemini kapattık!

GALATASARAY HABERLERİ  | 31.08.2018 22:09 | Son Güncelleme

Galatasaray'da forvet transferi girişimleri sonuçsuz kaldı ve sarı-kırmızılı kulüp, Akhisa'dan transfer ettiği Ömer Bayram ile transfer dönemini kapattı. Galatasaray Başkan Yardımcısı Abdürrahim Albayrak yaptığı açıklamada, "Ömer Bayram transferi ile transfer dönemini kapattık" ifadelerini kullandı.

Abdurrahim Albayrak: Ömer Bayram transferiyle transfer dönemini kapattık!

Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan son şampiyon Galatasaray'da transfere ilişkin açıklama yapıldı. Bafetimbi Gomis'in ayrılığının ardından santrfor arayışlarını sürdüren Galatasaray'da transferin son günü yani bugün Ömer Bayram gelişmesi yaşanmıştı.

Sarı-kırmızılılar, Akhisarspor'un milli sol beki Ömer Bayram'ı transfer ettiğini açıklamıştı. Galatasaray'ın başkanvekili Abdurrahim Albayrak, transfere ilişkin bir açıklama yaptı.

A Spor'da yer alan habere göre Abdurrahim Albayrak, "Ömer Bayram transferiyle birlikte transferi kapattık" ifadelerini kullandı.

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abdurrahim albayrak Galatasaray

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Okuyucu Yorumları 11 yorum
Sayın Albayrak size saygım var ama... Olmadı. Yapamadınız. Beceremediniz. Hani bir değil iki forvet alacaktınız? Nerede? Nerede? Forvetsiz şampiyonlar liginde oynuyorsunuz. Yapmayın böyle beceriksizlikler. Gerçekten şu an üzgünüm.
gordgum en bcersz yontım
Allah sizi bildiği gibi yapsın beceriksizler.
Sizin yaptığınız işin.... İlk 11 için beceremediniz anladık, Bari Eren'e yedek olabilecek birisini alsaydınız...
beceriksizler
iyi halt ettiniz.forvettede sen oynarsın.samp lıgıne dırek katıl,cıllop gıbı guruba dus ama gol atamadan elen olacak sonumuz.olm golcu alsanıza.ne halt yemeye oturuyonuz orda
vagner love a karşı çıktığımıza da pişman ettiniz. erenle bu takım cl de en fazla gruptan çıkar
lanet olsun sizin gibi takıma bu taraftarda iş yok boş bırakacak tribünü gitmeyecek maçlara almayacak forma
aboooo çarşı karışır beyler
YUH YA KOSKOCA YAZ SEZONUNDA BİR TANE SANTRAFOR ALAMADINIZ
senin yapacagın işin
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