Abdurrahmangazi’nin prestij caddesi trafiğe açıldı

Palandöken Belediyesi ulaşım ağına yeni ve prestijli bir eser kattı. Abdurrahmangazi Mahallesi Emniyet-TOKİ’ler arasında ulaşımı sağlayacak cadde trafiğe açıldı. Belediye Başkanı Muhammet Sunar’ın prestij cadde projeleri arasında yer alan yeni arterle bölge ulaşım vizyonunda bir hedefe daha ulaşıldı.

Emniyet-TOKİ’ler mevkiinde yapımı tamamlanan prestij cadde projesinde yürütülen çalışmaları paylaşan Başkan Sunar, “Mevcut imar planlarında 1,5 km’lik ham yolumuz bulunmaktaydı. Öncelikle bu yolun dolgu, yarma ve tesfiye işlemleri yapıldı. Daha sonra tretuvar çalışmalarına başlandı. Yeşil alanlar oluşturulduktan sonra yaklaşık 2 bin 500 metre bordür, 5 bin metre kare tretuvar döşeme yapıldı. Bin 800 ton plentmiks malzeme serimi yapıldı. Yaklaşık 10 bin metre kare asfaltlama işlemi gerçekleştirilerek cadde trafiğe hazır hale getirildi. İlimize, ilçemize hayırlı olsun” dedi

Prestij Caddesinin Emniyet-TOKİ’ler bölgesine yeni bir imaj kazandırdığına işaret eden Başkan Sunar, “Marka ilçe hedefimiz doğrultusunda ulaşım ağını güncelleştirme çalışmaları önceliğimizi oluşturuyor. İlçemiz için vizyon projeler oluşturma sürecini devam ettiriyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ilimize kazandırılan eserlerden biri olan Yeni İl Emniyet Müdürlüğü hizmet binamız bu noktada. İhtişamıyla büyülüyor. Bu görkeme yaraşır bir cadde ortayla çıkardık. Hakikaten muazzam, bölgeye yaraşır bir cadde oldu” dedi.

