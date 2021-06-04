Aboubakar için açıklama geldi! Fenerbahçe...

Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren Vincent Aboubakar'ın taliplisi olduğu konuşulan Al-Ittihad'ın başkanı Anmar Al-Haili konuyla ilgili açıklamada bulundu.

Al-Haili açıklamasında kulübün zorlu bir mali problem döneminden geçtiğini belirterek Aboubakar'a teklif yaptıklarına dair söylentiler için, "Vincent Aboubakar'ı Al-Ittihad'a getirmek için resmi bir teklif yapmadık. Benim önceliğim var olan oyuncuların maaşlarını ödemek. Aboubakar veya başka biriyle transfer görüşmesi yapılmadı" sözlerini kullandı.

FENERBAHÇE...

Beşiktaş'ta 1 sezon için 1.5 milyon Euro civarı bir para kazanan 29 yaşındaki oyuncuya Kanarya'nın, bonuslarla birlikte 2.5 milyon Euro üzerinden 3 senelik bir kontrat teklif ettiği öğrenildi. Yıldız oyuncu ve menajeri ise tüm teklifleri masaya yatırıp, bir değerlendirme yapmaya çalışacaklar.



