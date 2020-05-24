Acar Grup Başkanı Erdinç Acar: “Konutta tam fırsat dönemi”

Acar Group Yönetim Kurulu Başkanı Erdinç Acar, korona virüs sebebiyle inşaat sektöründe arz talep dengesine bağlı olarak fiyatlarda geçici bir düşüş yaşandığına dikkat çekerek yatırım için konutta tam fırsat dönemi olduğuna söyledi.

Pandemi sürecinde tüm dünyada ekonomik daralma yaşandığı, insanların yatırım ve harcama önceliklerinin doğal olarak değiştiğini kaydeden Erdinç Acar, her krizin aynı zamanda bir fırsat olarak görülmesi gerektiğini söyledi. Konut sektörünün de yatırım yapmak isteyen, ev sahibi olmak isteyip de yüksek maliyetler yüzünden alamayanlar için önemli bir fırsat kapısı araladığını işaret eden Acar, “Bu dönemde konut almak mantıklı bir fırsat olarak karşımıza çıkıyor. Konut stoku var ancak talep azaldı. Böyle olunca fiyatlar düştü. Üstelik devletin sunduğu peşinat indirimi ile konut kredileri de en düşük seviyelerde. Korona süreci biter bitmez şartlar hızla değişecek, fiyatlar yeniden yükselişe geçecektir” diye konuştu.

İnşaat sektörünün önde gelen isimlerinden olan Erdinç Acar, alıcılara çağrıda bulunarak 2021 yılında artacak konut fiyatlarına karşı erken alım yapılabileceğini söyledi. Acar, bu sürecin iyi değerlendirilmesi gerektiğini dile getirerek, “Bazı dönemler kriz gibi görünse de birçok fırsatı da beraberinde getiriyor. Korona virüs nedeniyle inşaat sektörü normal satış seyrinde yaşadığı düşüş nedeniyle fiyatlar da ciddi indirim ve kampanyalar düzenlemeye başladı. Konut almak isteyen vatandaşlarımızın bu dönemi iyi analiz etmeleri gerekiyor ve en makul alım yapılacak dönemde yapması gereken yatırım için harekete geçmesi gerekiyor. “

