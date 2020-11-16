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Açık derste matematik tarihi anlatıldı

DÜZCE HABERLERİ  | 16.11.2020 17:59 | Son Güncelleme

19 salgın sürecinde de gerçekleştirilen Açık Ders uygulamasında “Matematik Tarihi” anlatıldı.Kişisel gelişim için eşsiz fırsat sunan ve vatandaşlarımız dahil ilgi duyan herkesin katılım sağlayabileceği Açık Ders uygulaması, bu kez Gölyaka Meslek Yüksekokulu tarafından online olarak gerçekleştirildi.

19 salgın sürecinde de gerçekleştirilen Açık Ders uygulamasında “Matematik Tarihi” anlatıldı.
Kişisel gelişim için eşsiz fırsat sunan ve vatandaşlarımız dahil ilgi duyan herkesin katılım sağlayabileceği Açık Ders uygulaması, bu kez Gölyaka Meslek Yüksekokulu tarafından online olarak gerçekleştirildi. Düzce Üniversitesi Gölyaka Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Nejla Özmen’in açılış konuşmasıyla başlayan programda, Düzce Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Müge Kanuni Er, “Matematik Tarihi” başlıklı bir sunum gerçekleştirdi. Matematiğin Yunanca bir sözcük olduğunu belirten Prof. Dr. Müge Kanuni Er, ilk yazılı kaynaklara M.Ö. 380 yıllarında Platon zamanında rastlandığını ifade etti. Matematiğin başlangıcının M.Ö. 3000-2000 yıllarında Mısır ve Mezopotamya’da ortaya çıktığını dile getiren Düzce Üniversitesi Öğretim Üyesi; günün 24 saat, 1 saatin 60 dakika, dairenin 360 derece olmasının Mezopotamya Matematiği’nin günümüze mirası olduğunu sözlerine ekledi. Pisagor Teoremi, Matematiğin İlk Krizi, Fermat’nın Son Teoremi gibi konularla sunumuna devam eden Prof. Dr. Müge Kanuni Er, doğa ve sanat eserleri üzerindeki şaşırtıcı Matematik örneklerini de katılımcılarla paylaşarak bu önemli bilim dalının tarihi hakkında faydalı bilgiler aktardı.

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