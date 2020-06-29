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Açık pencereden girdiği evden bin 510 TL ve telefon çaldı

ANTALYA HABERLERİ  | 29.06.2020 14:30 | Son Güncelleme

Antalya’nın Manavgat ilçesinde bir eve açık pencereden girip bin 510 TL para, 1 adet cep telefonu ve cüzdanı alan şüpheli, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.Olay, 26 Haziran Cuma günü Yayla Mahallesi’nde bulunan bir evde gece saat 02.30 sıralarında meydana geldi.

Açık pencereden girdiği evden bin 510 TL ve telefon çaldı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde bir eve açık pencereden girip bin 510 TL para, 1 adet cep telefonu ve cüzdanı alan şüpheli, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
Olay, 26 Haziran Cuma günü Yayla Mahallesi’nde bulunan bir evde gece saat 02.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eve açık pencereden giren şüpheli bin 510 TL, 1 adet cep telefonu ve cüzdanı alarak kaçtı. Olayla ilgili çalışma başlatan
Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin A.A. olduğunu tespit etti. Şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, cüzdan ise olay yerine yakın bir yerde bulunarak, sahibine geri verildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.A. ise Manavgat Sulh Ceza Mahkemesince tutuklandı.

Açık pencereden girdiği evden bin 510 TL ve telefon çaldı

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