Açık Sahne etkinliklerine pandemi molası

Samsun Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen “Açık Sahne Etkinlikleri” pandemi sürecinin devam etmesi ve vaka sayılarının artması sebebiyle ertelendi.

Yaşanan salgın nedeni ile yeni koşullara uygun projeler oluşturduklarını ve çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Kültür ve Turizm Daire Başkanı Ömer İdris Akdin, "Tüm dünyayı olduğu gibi Türkiye’yi de etkisi altına alan korona virüs sürecinde sosyal mesafe kuralları çerçevesinde gerekli tedbirler alınarak gerçekleştirdiğimiz Açık Sahne etkinliklerimizi normalleşme sürecinde artan vaka sayılarından dolayı askıya aldık. Başta ilçe konserlerimiz olmak üzere Batıpark gösterileri, Açık Sahne organizasyonları normalleşmeye geçilinceye kadar ertelenmiş olup, pandemi süreci bittiğinde Samsun halkını büyük ve nitelikli etkinliklerle buluşturacağız” dedi.

