YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Balıkesir
  4. Açılışı yapılmayan parkı çöplüğe çevirdiler

Açılışı yapılmayan parkı çöplüğe çevirdiler

BALIKESİR HABERLERİ  | 11.08.2020 13:45 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Altıeylül ilçesinde belediyenin yaptığı ve daha hizmete açılmayan Sultan Alparslan Kültür evinin bahçesi kendini bilmez vatandaşlar tarafından çöplüğe çevrildi.

Balıkesir’in Altıeylül ilçesinde belediyenin yaptığı ve daha hizmete açılmayan Sultan Alparslan Kültür evinin bahçesi kendini bilmez vatandaşlar tarafından çöplüğe çevrildi. Başkan Hasan Avcı’da Sultan Alparslan Kültür evinin bahçesine atılan çöpler için vatandaşları duyarlı olmaya çağırdı.
Altıeylül Belediyesinin 2. Gündoğan Mahallesine yaptırdığı Sultan Alparslan Kültür evinin bahçesi kendini bilmez vatandaşlar tarafından çöp bahçesine döndürüldü. Durumu gören duyarlı vatandaşlar bu durum karşısında tepkilerini dile getirdiler. Sosyal medyadan yazan duyarlı bir vatandaş şu paylaşımı yaptı. "Nereden başlayacağımı bilemiyorum. Bu sabah karşılaştığım manzara beni çok üzdü. Belediyemiz 2. Gündoğan mahallemize bir kültür evi inşa etti. Sultan Alparslan Kültür Evi, pek yakında açılışı olacak. İçerisinde kafeterya, kütüphane, derslikler, Altıeylül Belediye Spor Kulübü antrenman salonu, bahçesinde spor aktivite sahası, çocuk oyun gurubu, fitnes aletleri, kamelyalar, yeşil alan ve 4-6 yaş Kur’an Kursu binası ile mahalleye değer katacak bir Kültür Evi.. Buraya kadar her şey tamam. Tamam olmayan ise sabah bahçeye geldiğimizde karşılaştığımız manzaralar. Bahçe düzenlemesinde kullanılan taşları cam kapıya mı atmamışlar, sulama sisteminin başlıkları mı kopartılmadı, çekirdek çerez kabukları mı yerlere atılmadı, çiğ köfte ayran paketleri mi bırakılmadı, bira şişeleri merdivenlere mi fırlatılıp kırılmadı, alkol şişeleri etrafa mı saçılmadı, kuytu köşlere idrar yapmışlar. Parkta 8 adet çöp kovası var üstelik. Ben artık saymak istemiyorum, siz anlayın dostlar. Biz bunlar yapılsın diye mahalleli olarak çok emek veriyoruz. Emekle, sevgiyle yapılan işlere sahip çıkalım, değer verelim. Söyleyeceklerim bu kadar" paylaşımı yaptı. Başkan Hasan Avcı’da Sultan Alparslan Kültür evinin bahçesine atılan çöpler için vatandaşları duyarlı olmaya çağırarak şu ifadeleri kullandı. " 2.Gündoğan mahallesinde yaşayan vatandaşlarımız için Sultan Alparslan Kültür evini hizmete sokmak için çalışıyoruz.Burada kafeterya, kütüphane, derslikler, Altıeylül Belediye Spor Kulübü antrenman salonu, bahçesinde spor aktivite sahası, çocuk oyun gurubu, fitnes aletleri, kamelyalar, yeşil alan ve 4-6 yaş Kur’an Kursu binası olacak. Kültür evimizin açılışı dahi yapılmadan bazı duyarsız kişilerin kültür evinin bahçesini akşamları veya gece geç saatlerde çöplük gibi kullandıkları ve çevreye zarar verdiklerine şahit oluyoruz. Vatandaşlarımızdan ricam Sultan Alparslan Kültür evine sahip çıkmaları ve korumalarını istiyoruz" şeklinde ifade etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER'Yaşadıklarımız sadece bizi ilgilendirir''Yaşadıklarımız sadece bizi ilgilendirir'
Tek tek kontrol edip öyle alıyorlar!Tek tek kontrol edip öyle alıyorlar!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kayserispor topbaşı yaptı

Kayserispor topbaşı yaptı

Dolu ve sel felaketini yaşayan mahallelerin yaraları sarıldı

Dolu ve sel felaketini yaşayan mahallelerin yaraları sarıldı

Diego Angelo, Kayserispor’da veda etti

Diego Angelo, Kayserispor’da veda etti

Kayseri’de okulların açılmasına yönelik çalışmalar sürüyor

Kayseri’de okulların açılmasına yönelik çalışmalar sürüyor

Genç MÜSİAD Kütahya Şubesine yeni başkan

Genç MÜSİAD Kütahya Şubesine yeni başkan

Aksaray’da caddeler çiçeklerle süslendi

Aksaray’da caddeler çiçeklerle süslendi

Balıkesir Namaz Vakitleri 11 Ağustos Salı

İmsak
04:34
Sabah
06:10
Öğle
13:19
İkindi
17:08
Akşam
20:17
Yatsı
21:47

Balıkesir Nöbetçi Eczaneler11 Ağustos Salı

Dilek Eczanesi
Merkez
Mehmetçik Eczanesi
Merkez
Yavuz Eczanesi
Merkez
Aslı Eczanesi
Ayvalik
Deniz Eczanesi
Ayvalik
Nesrin Eczanesi
Ayvalik
Akgül Eczanesi
Bandirma
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

LGS Sınavında tam puan alan öğrenciler ödüllendirdi

LGS Sınavında tam puan alan öğrenciler ödüllendirdi

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Büyükşehir’den ‘koca çınarlara’ moral

Büyükşehir’den ‘koca çınarlara’ moral

Gönen’de binadan düşen vatandaş öldü

Gönen’de binadan düşen vatandaş öldü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.