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AÇSH İl Müdürlüğünde ‘Adolesan ile İletişim’ semineri düzenlendi

ERZURUM HABERLERİ  | 02.03.2020 17:01 | Son Güncelleme

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Atatürk Çocuk Evleri Sitesi koordinatörlüğünde Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Halk Sağlığı Hemşireliği Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Dr.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Atatürk Çocuk Evleri Sitesi koordinatörlüğünde Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Halk Sağlığı Hemşireliği Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Öğretim Üyesi Sonay Bilgin ve Öğretim Görevlisi Esra Bayrakçeken, ‘’Adolesan ile İletişim’’ semineri düzenlendi.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü konferans salonunda düzenlenen seminere AÇSH İl Müdürü Cemil İlbaş, İl Müdür Yardımcısı Tamer Ekinci, Şube Müdürleri Süleyman Duman, Muhammet Başbuğ, Atatürk Çocuk Evleri Sitesi Müdür Yardımcıları Süleyman Tanas, Nesrin Yeşilyurt ve kuruluşlarda çalışan bakım elemanları katıldı.
İlbaş, seminerin açılışında yaptığı konuşmada, kurumdaki eğitimlerin devam edeceğini belirterek, çalışanların mesleki becerilerinin artmasında hizmet içi eğitimlerin önemli bir yer edindiğini ifade etti.
Bakım elemanlarının niteliklerinin artması konusunda kapsamlı çalışmalar yaptıklarını belirten İlbaş, “Amacımız kuruluşlarımızda kalan çocuklarımızla bire bir ilgilenen bakım elemanlarımızın niteliklerini geliştirerek, çocuklarımıza daha kaliteli hizmetler sunabilmek. Valiliğimiz koordinatörlüğünde Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız öncülüğünde farklı başlıklarda eğitim çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.
Konuşmaların ardından Hemşireliği Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Öğretim Üyesi Sonay Bilgin ve Öğretim Görevlisi Esra Bayrakçeken, ‘Adolesan ile İletişim’ konusunda sunum yaptı.
Dr. Bilgin, Dünya Sağlık Örgütü’nce 10-18 yaş aralığının adolesan, 15-24 yaş aralığının ise gençlik dönemi olarak kabul edildiğini anımsattı.
Adolesan hekimlerinin, hem ergenlik hem gençlik döneminde yaşanan fiziksel ve ruhsal sorunları incelediğini belirten Bilgin, bu süreçte en fazla iletişim bozukluklarıyla karşılaşıldığını söyledi.
Bilgin, bu yaşlarda uyum problemleri, boy-kilo sorunları, yeme bozuklukları, internet, televizyon ve sosyal medya bağımlılığı, sigara ve alkol kullanımı, akne, cinsel kimliğini ortaya koyma problemleri ve şiddet eğilimi ile karşılaşılabildiğini dile getirerek, bu konuda psikolojik danışmanlığının önemine vurgu yaptı.
Seminer soru cevap kısmıyla sona erdi.

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