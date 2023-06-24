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Acun Ilıcalı'da ekonomi yapıyor! Uçak masrafı dudak uçuklattı! Açıklamaları gündem oldu

24.06.2023 10:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü sunucu ve televizyoncu Acun Ilıcalı son olarak 19 yaşındaki kızı Leyla'ya aldığı lüks araba ile gündem olmuştu. Bir Youtube programına konuk olan ünlü televizyoncu şimdi de uçak masraflarıyla çok konuşuldu. Yılın pek çok zamanını farklı ülkelerde geçiren Ilıcalı, en çok uçak masrafından yakındı.

Acun Ilıcalı'da ekonomi yapıyor! Uçak masrafı dudak uçuklattı! Açıklamaları gündem oldu

Özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Acun Ilıcalı son olarak 19 yaşındaki kızı Leyla'ya aldığı lüks araba ile çok konuşulmuştu. Ilıcalı, bu defa açıklamalarıyla gündem oldu.

Sibel Arna'nın YouTube'daki programı 'Ne olursan Ol Rahat Ol’un' tanıtım bölümüne konuk olan Acun Ilıcalı, hakkında merak edilenleri anlattı. Ilıcalı'nın uçak maliyetinden yakındığı anlar sosyal medyada gündem oldu.

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Programda "Uçakla bir yere gitmek çok maliyetli" diyen Ilıcalı, ''O kadar hesapsız bir insan değilim, uçakla bir yere gittiğimde iki işi bir araya getirerek hareket ederim, planlamamı ona göre yaparım'' açıklamalarıyla dikkat çekti.

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Sibel Arna "Acun da ekonomi yapıyor yani" deyince Ilıcalı, "Yüzde yüz yapıyor" diye yanıt verdi.

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Yeme içme konusunda tasarruf yapmadığını söyleyen Acun Ilıcalı uçak masrafını söyleyince ağızlar açık kaldı. Ilıcalı "Uçağın okyanusu geçmesi 100 bin dolar. O noktada ben de ekonomi yapıyorum" dedi.

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