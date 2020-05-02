Acun Ilıcalı'dan flaş Mesut Özil ve Cavani sözleri

Acun Ilıcalı, Instagram canlı yayınında Mesut Özil ile ilgili flaş bir açıklama yaptı. Ilıcalı, Ali Koç'un Mesut Özil transferi için uğraştığını ve iyi bir haberin yakında gelebileceğini kaydetti.
Mesut Özil ile Fenerbahçe konusu sürekli soruluyor, ilerleyen zamanlarda çok iyi bir şey olacağına inanıyorum. Daha fazla bir şey söylemem mümkün olmaz ama başkanımızın da çabası var.
Mesut Özil'in kontratı bittiği zaman bence favori Fenerbahçe olur. Bu konuda bir çaba içerisindeyiz. Anlatmak isterdim ama çok da anlatamıyorum şu anda. Başkanımız zamanı gelince... Bu işlerde biliyorsunuz kontratlar var
Cavani'yi Fenerbahçe'ye getir" mesajına Ilıcalı'nın cevabı; "Ben Fenerbahçe yönetiminde değilim, o görevi yapan çok değerli arkadaşlarımız var."
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