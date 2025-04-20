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Acun Ilıcalı'dan Kayserispor beraberliği sonrası açıklama: Şampiyonluk şansımız artık çok zor!

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
20.04.2025 22:40
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Süper Lig'in 32. haftasında Kayserispor ile 3-3 berabere kalan Fenerbahçe'de As Başkan Acun Ilıcalı mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Acun Ilıcalı'dan Kayserispor beraberliği sonrası açıklama: Şampiyonluk şansımız artık çok zor!

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Kayserispor karşısında uzatma dakikalarında alınan 3-3'lük beraberlik sonrasında açıklamalarda bulundu.

İŞTE ILICALI'NIN O SÖZLERİ:

"ÖZÜR DİLİYORUZ"

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"Bizim için çok çok üzücü bir akşam oldu. Fenerbahçemiz için taraftarımız için çok üzücü. Burada kaybedilen 2 puan ağır bir hasar. Şahsım ve yönetimim adına tüm sorumluluğu alıyoruz. Ortada bir suçlu varsa biz de buna dahiliz, ben de şahsım olarak bu sorumluluğu alıyorum. Bu puan kaybıyla ilgili taraftarımızdan özür diliyoruz. Çok çok üzücü bir durum. Taraftarımızın üzüldüğünü biliyoruz. Biz de gecemizi gündüzümüzü Fenerbahçe için harcayan Fenerbahçe gönüllüleriyiz. Yönetim olarak biz üzgünüz, futbolcularımız üzgün."

"OLMAYINCA OLMUYOR"

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"Bazen olmayınca da olmuyor. Sayısız fırsat kaçıyor. Berabere bitebiliyor. Futbolun bir tarafı bu. Futbolda puan kaybı olmaz diye bir şey yok ama bu puan kaybı çok yıkıcı, çok üzücü."

"ÇOK EMEK VERDİK"

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"Düşündüğümüz zaman iyi bir kadro oluşturduğumuzu düşünüyorum, çok emek verdik. İyi futbolcular getirdik. Kadro gücü olsun, teknik direktör olsun elimizden gelen her şeyi yaptık. Her şeyi yapmanıza rağmen bazen sonuçta futbol bu, her şey sahada belli oluyor. Hem üzgünüz, hem sorumluyuz, hem de özür diliyoruz taraftarımızdan. Taraftarımızın tepkisini saygıyla karşılıyoruz. Onlar bizim canımız. Onların kendi yorumları da son derece kendi açılarından haklı. Çok da bir şey demek istemiyorum."

"ŞAMPİYONLUK ŞANSIMIZ ÇOK ZOR"

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"Altı hafta var. Şansımız çok zor gözüküyor. Biz ama taraftarımızla ve sonuç itibarıyla futbolcularımızla, teknik kadromuzla mücadelemize devam edeceğiz. Taraftarımızdan özür diliyoruz."

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Acun Ilıcalı fenerbahçe
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