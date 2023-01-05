Acun Ilıcalı'dan tarihi hamle! Hull City taraftarlarının şaşırdığı bu olayı daha önce yapan yok...

İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'den daha önce görülmemiş bir hamle geldi. Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu dev kulüp, sezon sonuna kadar deplasman maçlarına taraftarlarını ücretsiz götüreceğini açıkladı.

SON 5 MAÇTA YENİLGİLERİ YOK

Bir üst lige çıkmak için yoğun çaba sarf eden Hull City, son 5 lig maçında mağlubiyet yüzü görmedi. Oynadığı son 2 maçını ise kazanan Hull, Play-Off için 6. sıradaki rakibiyle puan farkını 6'ya indirdi.

ACUN ILICALI'NIN HAMLESİ BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI

Acun Ilıcalı'nın taraftarları ücretsiz olarak deplasman maçlarına götürecek olması taraftarları bir hayli memnun etti. Sosyal medya hesabına birçok olumlu mesaj alan Ilıcalı'nın bu davranışı İngiltere'de büyük takdir topladı.



