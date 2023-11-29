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Acun Ilıcalı kolları sıvadı! Süper Lig'in genç yıldızını devre arasında 2 milyon euro bedelle Hull City'ye transfer ediyor

29.11.2023 08:11 | Son Güncelleme:
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Hull City'yi satın aldıktan beri birçok Süper Lig oyuncusunu kadrosuna katan Acun Ilıcalı'dan yeni bir hamle geliyor. Hatayspor'un 22 yaşındaki yıldız oyuncusu Dele-Bashiru'yu transfer etmek için kolları sıvayan Ilıcalı, Hatay yetkilileriyle devre arasında bir görüşme gerçekleştirecek.

Fisayo Dele-Bashiru

Fisayo Dele-Bashiru

İNG İngiltere
Yaş: 22 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Atakaş Hatayspor
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Volkan Demirel'in yönetimindeki Hatayspor, Bertuğ Yıldırım'ın ardından Avrupa'ya bir satış daha yapabilir... Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'nin Dele-Bashiru'yu istemesi üzerine görüşmeler başladı.

BU SEZON FIRTINA GİBİ ESİYOR

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Nijeryalı genç orta saha, bu sezon çıktığı 13 maçta 4 gol, 4 asistlik performans göstererek Süper Lig'de tüm dikkatleri üzerine çekmişti.

DEVRE ARASINDA BİTİRİYOR

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Acun Ilıcalı'nın çok istediği Dele-Bashiru'nun devre arasında resmen bitmesi bekleniyor. Sezon başında Sheffield Wednesday'den bedelsiz olarak Hatay'a katılan Dele-Bashiru'nun 2 milyon euro gibi bir bedelle devre arasında Hull City'ye transfer olacağı öğrenildi.

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