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  4. Acun Ilıcalı konuştu! ''Bu çocukların performansı üzerinden bel altı vurma olaylarına hayretle seyrediyorum"

Acun Ilıcalı konuştu! ''Bu çocukların performansı üzerinden bel altı vurma olaylarına hayretle seyrediyorum"

07.07.2024 10:48
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Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
07.07.2024 10:48
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Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, "Hem gururlandık hem de üzüldük. Çocuklarımız bugün müthiş bir performans sergilediler. O kadar yürekten ve kalpten oynadılar ki çok üzgünüm çünkü bence bu sefer yarı finali hak eden bizdik. Bugün top Hollanda’yı sevdi diyebilirim. En azından uzatmalar yüzde 100 hakkımızdı ama olmadı" dedi.

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) çeyrek final karşılaşmasında Hollanda’ya 2-1 mağlup oldu ve turnuvaya veda etti. Karşılaşmanın ardından Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Demirören Haber Ajansı’na (DHA) özel açıklamalarda bulundu. Ay-yıldızlıların maçta çok iyi performans sergilediğini ifade eden Acun Ilıcalı, "Hem gururlandık hem de üzüldük. Çocuklarımız bugün müthiş bir performans sergilediler. O kadar yürekten ve kalpten oynadılar ki çok üzgünüm çünkü bence bu sefer yarı finali hak eden bizdik. Tabii futbolda topun da sevmesi lazım. Bazen top bizi sever, bazen de rakibi. Bugün top Hollanda’yı sevdi diyebilirim. En azından uzatma yüzde 100 hakkımızdı ama olmadı" diye konuştu.

"OYUNCULARIMIZA BU ŞEKİLDE ELEŞTİRİ YAPILMASINI KABUL ETMİYORUM"

Samet Akaydin’in turnuva boyunca iyi oynadığını söyleyen Ilıcalı, "Ben bazen anlayamıyorum insanları. Bu milli çocuklar hepimizin. Bana göre memleketi temsil eden vatansever çocuklar. Bu çocukların performansı üzerinden bel altı vurma olaylarına hayretle seyrediyorum. İnşallah bundan sonraki süreçte milli takımımızın hepimizi temsil ettiğini iyi bilip, oradaki oyuncularımızı hep motive etmeye çalışırız. Oyuncularımıza bu şekilde eleştiri yapılmasını kabul etmiyorum. Samet de ona Allah’ın lütfu işte. Samet için ‘Sen yoktun kazandık’ gibi şeyler okudum. Çok da üzülmüştüm. Bugün Allah da ona güzel bir gün yaşattı. En azından kendisi açısından. Milli takım kaybetmiş olabilir ama Samet 'İşte buradayım' dedi. Turnuva boyunca da iyi oynadı" şeklinde konuştu.

"HEPİMİZ KAÇAN FIRSATA ÜZÜLDÜK"

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella’nın değişiklik konusunda geç kaldığını ifade eden Acun Ilıcalı, "Başarılı olduğumuz kesin. Ama hepimiz kaçan fırsata üzüldük bence. Milli takımımızın daha iyi bir noktaya gelebileceği bir turnuvada fırsatları kaçırdık. Bugün hocamız genelinde iyi bir performans sergiledi ve bence başarılıydı. Ama sanki üç günde bir maç olan bir süreçte oyuncu değiştirme olayına biraz daha meyilli olmalıydı. Çünkü biraz çocuklar yoruldu, belli ettiler. Yorgunken de iki gol yedik. Sonra da tren kaçtı" diyerek sözlerini noktaladı.

Euro 2024


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