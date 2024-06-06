SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Acun Ilıcalı'nın eski Ak Partili millivekili amcası Mustafa Ilıcalı da devreye girdi... Aziz Yıldırım'a olay sözler! "İftira atıp kurtulamaz"

Acun Ilıcalı'nın eski Ak Partili millivekili amcası Mustafa Ilıcalı da devreye girdi... Aziz Yıldırım'a olay sözler! "İftira atıp kurtulamaz"

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
06.06.2024 12:50
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe Başkan adayı Aziz Yıldırım, mevcut başkan Ali Koç'un listesinde bulunan ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı için FETÖ ve Adnan Oktay üzerinden suçlamalarda bulunurken, Acun Ilıcalı'nın eski Ak Parti Milletvekili amcası Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı Aziz Yıldırım için sert ifadeler kullandı. İşte detaylar...

Acun Ilıcalı'nın eski Ak Partili millivekili amcası Mustafa Ilıcalı da devreye girdi... Aziz Yıldırım'a olay sözler! "İftira atıp kurtulamaz"

Fenerbahçe'de hafta sonu yapılacak seçim öncesi mevcut başkan Ali Koç ile bir diğer aday Aziz Yıldırım arasındaki kongre öncesi mevcut Başkan Ali Koç ile başkan adayı Aziz Yıldırım arasındaki polemikler gündem olmaya devam ediyor.

Ali Koç'un listesinde bulunan isimlerden ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı için de ciddi suçlamalarda bulunan Yıldırım, son olarak Ilıcalı için "FETÖ" ve Adnan Oktar örgütleri üzerinden suçlamalarda bulunmuştu.

Acun Ilıcalı ise bu suçlamalara "Suçlama çok çirkin. 34 senedir görmediğim, alakam olmayan bir adamı, Fenerbahçe başkanı olacağım diye benimle birleştirmesi komik. Taraftarın şunu iyi bilmesi lazım Aziz Yıldırım bu kulübü 600 milyon euro borçla bıraktı. Bir insan bir kulübü 600 milyon euro batırıp öyle gider mi?" şeklinde yanıt vermişti.

"AMAN AMCA NE OLUR SEN BU İŞE GİRME"

mustafa-ilicali-kimdir-kac-yasinda-nereli-acun-ilicalinin-amcasi-prof-dr-mustafa-ilicali-hakkindaki-bilgiler-vxmH

Ilıcalı'nın amcası eski AK Parti Milletvekili Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı tv100'de katıldığı bir programda bu iddialar soruldu. Eski Bakan bu konuya dair olarak "Acun Ilıcalı ile bugün sabah konuştum. 'Aman amca ne olur sen bu işe girme' dedi. Ben Acun'u çok yakından tanıyan birisiyim. Acun nereye girmiş girmemiş öyle bir yanlış yapsa en başta benim ve ailesinin tepkisini alır." dedi.

"GEREĞİ YAPILACAK"

c139474aac85466197868dc31437783e

Ayrıca Mustafa Ilıcalı "Acun ülkesini milletini seven, böyle hiçbir bağlantıları olmayan, bu yönde koşturan, dünyanın takdir ettiği mesleğinde duayen bir isim. Aziz Yıldırım konusuna çok üzüldüm. Bir seçimde bu kadar iftira atılır mı? Hukuk işleyecek. Gereği yapılacak. Aziz Yıldırım'ın öyle iftirayı atıp kurtulacak hali yok."

Canlı Skor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ali Koç'tan Erden Timur açıklaması! 'Demiştim...'Ali Koç'tan Erden Timur açıklaması! 'Demiştim...'
Kapalıçarşı'da Aziz Yıldırım izdihamı!Kapalıçarşı'da Aziz Yıldırım izdihamı!
Ali Koç'tan Galatasaraylı yıldız için itiraf! "Onu çok beğeniyorum"Ali Koç'tan Galatasaraylı yıldız için itiraf! "Onu çok beğeniyorum"
Anahtar Kelimeler:
Aziz Yıldırım Acun Ilıcalı son dakika fenerbahçe
En Çok Okunan Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan tepki göstermişti! Suriye'deki sözde seçim ertelendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan tepki göstermişti! Suriye'deki sözde seçim ertelendi

Ali Koç'tan Galatasaraylı yıldız için itiraf! "Onu çok beğeniyorum"

Ali Koç'tan Galatasaraylı yıldız için itiraf! "Onu çok beğeniyorum"

Icardi sosyal medya hesabından Galatasaray'ı sildi!

Icardi sosyal medya hesabından Galatasaray'ı sildi!

Başlamadan bitebilir! Alex de Souza'da fesih şoku...

Başlamadan bitebilir! Alex de Souza'da fesih şoku...

F.Bahçe şimdi de Ana de Armas'ı transfer etti!

F.Bahçe şimdi de Ana de Armas'ı transfer etti!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Stanley Klasik serisinin en çok satan termosu kısa süreliğine indirimde

Stanley Klasik serisinin en çok satan termosu kısa süreliğine indirimde

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

"Üçte biri fiyatına aldım!" İndirimdeki Columbia ürünlerini seçtik

"Üçte biri fiyatına aldım!" İndirimdeki Columbia ürünlerini seçtik

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.