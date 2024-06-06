Acun Ilıcalı'nın eski Ak Partili millivekili amcası Mustafa Ilıcalı da devreye girdi... Aziz Yıldırım'a olay sözler! "İftira atıp kurtulamaz"

Fenerbahçe'de hafta sonu yapılacak seçim öncesi mevcut başkan Ali Koç ile bir diğer aday Aziz Yıldırım arasındaki kongre öncesi mevcut Başkan Ali Koç ile başkan adayı Aziz Yıldırım arasındaki polemikler gündem olmaya devam ediyor.

Ali Koç'un listesinde bulunan isimlerden ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı için de ciddi suçlamalarda bulunan Yıldırım, son olarak Ilıcalı için "FETÖ" ve Adnan Oktar örgütleri üzerinden suçlamalarda bulunmuştu.

Acun Ilıcalı ise bu suçlamalara "Suçlama çok çirkin. 34 senedir görmediğim, alakam olmayan bir adamı, Fenerbahçe başkanı olacağım diye benimle birleştirmesi komik. Taraftarın şunu iyi bilmesi lazım Aziz Yıldırım bu kulübü 600 milyon euro borçla bıraktı. Bir insan bir kulübü 600 milyon euro batırıp öyle gider mi?" şeklinde yanıt vermişti.

"AMAN AMCA NE OLUR SEN BU İŞE GİRME"

Ilıcalı'nın amcası eski AK Parti Milletvekili Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı tv100'de katıldığı bir programda bu iddialar soruldu. Eski Bakan bu konuya dair olarak "Acun Ilıcalı ile bugün sabah konuştum. 'Aman amca ne olur sen bu işe girme' dedi. Ben Acun'u çok yakından tanıyan birisiyim. Acun nereye girmiş girmemiş öyle bir yanlış yapsa en başta benim ve ailesinin tepkisini alır." dedi.

"GEREĞİ YAPILACAK"

Ayrıca Mustafa Ilıcalı "Acun ülkesini milletini seven, böyle hiçbir bağlantıları olmayan, bu yönde koşturan, dünyanın takdir ettiği mesleğinde duayen bir isim. Aziz Yıldırım konusuna çok üzüldüm. Bir seçimde bu kadar iftira atılır mı? Hukuk işleyecek. Gereği yapılacak. Aziz Yıldırım'ın öyle iftirayı atıp kurtulacak hali yok."





