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Acun Ilıcalı şimdi de o sözlerle gündemde! "Ferrari alıyorum maksat araba yenilensin. İlk Doğan'ımı..."

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
24.07.2024 14:43
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Hem özel hayatı hem serveti hem de açıklamalarıyla gündeme gelen Acun Ilıcalı'nın sosyal medyada bir sözü gündem oldu. Ilıcalı "İlk Doğan'ımı aldığım gün daha mutluydum. Şimdi Ferrari alıyorum, maksat araba yenilensin" dedi.

Acun Ilıcalı şimdi de o sözlerle gündemde! "Ferrari alıyorum maksat araba yenilensin. İlk Doğan'ımı..."

Ayça Çağla Altunkaya ile mutlu bir beraberlik sürdüren Acun Ilıcalı ne yapsa olay oluyor. Daha önce servetiyle gündeme gelen Ilıcalı aylık kazancı sorulduğunda "Onu bilmem mümkün değil benim, hesabını yapamayız. 13 ülkeden gelirimiz var kanalımız var. Ben o işlere karışmam" demişti.

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Celebrity Net Worth'a göre de Ilıcalı'nın net serveti yaklaşık 100 milyon dolardı.

Yaptığı her hareketle gündeme gelen Acun Ilıcalı'nın bir videosu yeniden gündem oldu.

"Hayattaki vereceğim en büyük ders size şu olsun" diyen Acun Ilıcalı şunları söyledi:

Ben muhabirlikten itibaren bulunduğum alanda kendime bir mutluluk yarattım. Yeminle söylüyorum bu mutluluk parayla hiçbir zaman artmadı. Başarıyla arttı. Parayı kaybetme korkum olmadığı için akıl almaz riskler aldım."

Ekran Alıntısı

"İHTİYAÇTAN ALIYORUM"

Ilıcalı konuşmasının devamında "İlk Doğan'ımı aldığım gün daha mutluydum. Şimdi Ferrari alıyorum, maksat araba yenilensin" ifadelerini kullandı.

Acun Ilıcalı konuşmasında "Ben sadece ihtiyaç üzerine bir şeyler alıyorum" dedi. Bu sözler sosyal medyada gündeme gelirken bazı sosyal medya kullanıcıları "Para varken konuşmak kolay" dedi.

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Acun Ilıcalı
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