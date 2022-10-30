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  4. Acun Ilıcalı'ya beklenmedik yerden veto kararı! Aman Sergen Yalçın duymasın...

Acun Ilıcalı'ya beklenmedik yerden veto kararı! Aman Sergen Yalçın duymasın...

30.10.2022 08:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'de teknik direktör arayışları devam ediyor. Geçtiğimiz ay Şota Arveladze'nin görevine son verilmesinin ardından yeni hocanın kim olacağı henüz bilinmezken, Hull City içinde Türk hoca adayları veto edildi.

Acun Ilıcalı'ya beklenmedik yerden veto kararı! Aman Sergen Yalçın duymasın...

Acun Ilıcalı'nın teknik direktör tercihi hala netleşmiş değil. Takımın başında yardımcı hocanın bulunmasından dolayı arayışlarını hızlandıran Ilıcalı'ya Hull City içinden beklenmedik bir veto kararı çıktı.

"TÜRK TEKNİK ADAM OLMAZ"

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Ilıcalı'nın Türkiye'den yaptığı transferlerden sonra hoca seçiminde de Türk yapmaya çalışması Hull City cephesinden veto yedi. Ülkeyi tanıyan ve takımı bilen bir hoca isteyen Hull City taraftarları Sergen Yalçın ismini veto etti. Bu hamlenin ardından Acun Ilıcalı rotasını Liam Rosenior'a kırdı. Son olarak Derby County’de Wayne Rooney’nin yardımcılığını yapan ve Rooney kovulduktan sonra 12 maçta birinci adam olarak görev yapan Liam Rosenior, Hull City’nin son adayı oldu.


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