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Acun'a şok! 1 milyon liraya yakın para cezası geldi...

MAGAZİN HABERLERİ | 04.01.2018 09:19 | Son Güncelleme 4 saat önce

RTÜK, 'Yetenek Sizsiniz' programında şort giyen 7-11 yaş aralığındaki çocuklar nedeniyle TV 8’e para cezası verdi. Kanalın, “Radyo ve televizyon yayın hizmetlerinde, çocuk ve gençlerin fiziksel, zihinsel veya ahlakî gelişimine zarar verebilecek türde içerik taşıyan programlar bunların izleyebileceği zaman dilimlerinde ve koruyucu sembol kullanılsa dahi yayınlanamaz” maddesini ihlal ettiğine karar verildi. RTÜK, Hadise'nin 'Sıfır tolerans' klibi nedeniyle de müzik kanallarına ceza kesti.

Acun'a şok! 1 milyon liraya yakın para cezası geldi...

TV 8’de yayınlanan “Yetenek Sizsiniz” programında yaşları 7 ila 11 arasında değişen küçük çocukların şortlu dans gösterisi RTÜK’te tartışmaya neden olmuştu. Görüntülerden rahatsız olan AK Partili üyeler Üst Kurul toplantısında kanala ceza verilmesini istemişti.

AK Partili üyelerin bu çocuklarla ilgili “millet tahrik oluyor” dediği iddia edilmiş, çıkan haberler ise yalanlanmamıştı.

Kanalın, “Radyo ve televizyon yayın hizmetlerinde, çocuk ve gençlerin fiziksel, zihinsel veya ahlakî gelişimine zarar verebilecek türde içerik taşıyan programlar bunların izleyebileceği zaman dilimlerinde ve koruyucu sembol kullanılsa dahi yayınlanamaz” maddesini ihlal ettiğine karar verildi. Bu program nedeniyle kanala reklam gelirinin yüzde 2’sine denk gelecek bir para cezası verildi. Bu ceza da yaklaşık 1 milyon liraya tekabül ediyor.

HADİSE'NİN KLİBİ NEDENİYLE DE CEZA GELDİ

RTÜK, müzik kanallarında yayınlanan Hadise’nin “Sıfır Tolerans” klibi nedeniyle; Power Türk, Dream Türk, Viva, Kral Pop kanallarına reklam gelirinin yüzde 2’si kadar para cezası verdi. Kanalın, “Radyo ve televizyon yayın hizmetlerinde, çocuk ve gençlerin fiziksel, zihinsel veya ahlakî gelişimine zarar verebilecek türde içerik taşıyan programlar bunların izleyebileceği zaman dilimlerinde ve koruyucu sembol kullanılsa dahi yayınlanamaz” maddesini ihlal ettiğine karar verildi. Kliple ilgili hazırlanan uzman raporunda şu ilginç ayrıntılar yer aldı:

RTÜK'te 'şortlu çocuk tahrik eder' tartışması

RTÜK'te 'şortlu çocuk tahrik eder' tartışması

AHLAKİ GELİŞİMİ OLUMSUZ ETKİLER

“Söz konusu video klipte yer alan bir takım görüntülerin video klibin yayınlandığı saat dilimi göz önüne alındığında çocuk ve gençlerin fiziksel, zihinsel veya ahlaki gelişimlerine zarar verebilecek türde bir içerik ihtiva edebileceği düşünüldüğünden rapor hazırlanmıştır.

ÇOK SAMİMİLER

Klipte şarkıcı Hadise’ye ve Hadise’nin rol arkadaşı olan bir erkek oyuncuya yer verilmektedir. Söz konusu klip erkek oyuncunun üst tarafı çıplak bir şekilde. Hadise’nin ise üstünde beyaz bir gömlek ve alt tarafının da sadece gömlekle kısmen kapatılarak yer aldığı ve ikilinin son derece samimi bir vaziyette bilindiği sahne ile başlamaktadır. Klibin yayın saati olarak 11:0’de başlayan ve mevzuatımız açısından problemli olduğu düşünülen görüntülerde şarkıcı Hadise daha sonra üstünde sütyen bikini görünümündeki bir kıyafetle jakuziye girmekte, üstü çıplak vaziyetteki erkek oyuncunun Hadise’ye ve Hadise’nin rol arkadaşına olan dokunuşları ekrana gelmektedir. Erkek oyuncu Hadise’nin bacaklarına dokunurken, Hadise de erkek oyuncunun kimi yerlerini öpüp kokluyor. İkilinin aynı yatakta yer aldığı samimi görüntülere de yer veriliyor.

'EROTİK FİLMİN BİR TIK ALTI'

Söz konusu video ile ilgili vatandaşlardan da çok sayıda şikayet geldi. Bu şikayetler de klibin erotik filmin bir tık altında olduğu, kaldırılması ya da gece yarısı gösterilmesi talebi yer aldı. Yayın saatinin çocukların ikran başında oldukları bir saat olması bu itirazları güçlendirmekte olup, çocukların yayınlardan olumsuz etkilendikleri somut bir şekilde dile getirilmiştir.

MÜZİK PARÇASI GÖLGEDE KALIYOR

Müzik kliplerinin oluşum aşamasında toplumların değer yargılarının yanı sıra evrensel olarak korunan çocukların bu yayınlardan nasıl etkileneceği mutlaka hesap edilmelidir. Son zamanlarda gerek yerli gerekse yabancı yapımlarda, video kliplerin zaman zaman müzik parçasını gölgede bırakır şekilde ve müzik parçası ile hiçbir bağlantı kurulamayacak kullanımlarla cinsellik ve erotik görüntülere yer verildiği de görülmektedir.”

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rtük tv 8 ceza

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Okuyucu Yorumları 23 yorum
Şimdi bazı çağdaş kesimimiz acuna destek verek rtük'ü gericilikle suçlayıp gömecek, sen-ben çocuğumuzdan eminiz de el alemin sapığından emin değiliz, kimseye "tahrik oldum" dedirtmemek için yetişkin makyajı yapıp mini mini elbiseler giydirmeyin çocuklarınıza arkadaş!!!
@cico28 Devletin görevi emin olamadığımız o kesimi kontrol altına almak. Seni, beni yada çocuğumu kontrol altına almak değil! Emin olunmayan birileri var diye yaşam tarzımızı onların isteğine göre şekillendirecek değiliz. Bu sadece bu tv şovu için geçerli değil. Sorun çocuğun öyle giyinmesi olarak mı görüyorsunuz yoksa o çocuğa bakıp tahrik olan bir kesimin olmasını mı görüyorsunuz? Çocuk o, adı üstünde ÇOCUK! Çocuktan tahrik olunuyorsa sorun o kişidedir! Devlet o sorunu çözsün.
Çocuktan tahrik olanlar pedofili hastasıdır.
Sakalımı kestim diye benden tahrik olacak bir kitlede varmış bu ülkede. Şimdi devlet bana sakal bırak o zaman diyerek beni micezalandırmalı yoksa o tahrik olduğunu söyleyen oğlancıyı mı cezalandırmalı!?
9 yaşındaki çocuk gebe kalır fetvasına ses çıkmaz bu ülkede.
rütük böyle boş işlerle ugraşma
koymaz ki o para acunun çekirdek parası be canım
acununda çokta ipine bir milyonuk ceza. adam yılbaşında rekor kırdı.
İyi olmuş.. bir daha yapma bu hatayı Acun..
Erkek halimle sokağa çıkmaya korkuyorum..Bu kafadakiler her şeye tahrik olmaya başladı..
Ne iğrenç bir ülke olduk biz arkadaşlar. Küçücük çocuk bunlar, ne demek tahrik olmak falan.? Ne iğrenç insanlarla birlikte aynı ülkede yaşar olmuşuz biz. Devletin bir kurumu çıkar 9 yaşındaki kız çocuğu bilmem ne der, Diğer bir kurumu çıkar çocuklar kısa giyinmiş tahrik sebebi der. Ya yapmayın Allah aşkına, nereye gidiyoruz biz. Yazık günah bu insanlara, 3-5 kendini bilmez mi var, Asın o sapıkları, Vallahi de billahi de bu ülke sizin arkanızda durur. Küçük çocuk istismarında bulunanları Hadım edin, bakın yapıyorlar mı bir daha. Allah hepsinin belasını versin bu iğrenç insnların..!!!
HELAL OLSUN SÜREKLİ CEZA KESİLİP BU İŞLERİN ÖNÜNE GEÇİLMESİ GEREKİYOR.
rtük neden yadırgasın ki 9 yaşındaki çocuğa evlendirilebilir diyor sonuçta
yazıklar olsun ne hale geldik çocuklara sulanan bu kadar adi insan nasıl türedi bu rütük denilen kurumda da böyle zihniyet varki böyle bir düşünce içine girmiş
Valla Rtük ne der bilmem ama bu çocukların hepside gelecekte dansçı olmayı hayal edecektir. Küçükleri sahnelere çıkarıp gelecekleri üzerinde yanlış eğilimlere sebebiyet vermeyin. Dansçılık ana meslek değildir. Önce doktor mühendis olsunlar sonra dansçı mı olurlar ne olurlar kendilerine kalmış.
ACUN BEYİ ÇOK SEVİYORUM. HER ŞEYİN REYTİNG OLMADIĞINI RTÜK HATIRLATMIŞ. YİĞİT ERZURUM ÇOCUĞUNU BENDE NAÇİZANE EDEP-HAYA DUYGULARINI HATIRLATIYORUM.
Ben olsam rütük ü kapatırım aileleri giydiriyorsa kıyafetleri sorun yok. Saçma sapan işlerle uğraşacağınıza vatandaşınızın refahını arttırmaya bakın böyle giderse iran gibi oluruz gerisini Allah göstermesin
BUNA CEZA KESİLDİ EYVALLAH PEKİ AYNI ŞEKİLDE SOKAKTA GEZEN BAYANLARA NEDEN CEZA YOK ONLARA KESİLSİN CEZA ONA ÖZGÜRLÜK HÜR İRADE DENİYOR DA BUDA ÖZGÜRLÜK HÜR İRADE SONUÇTA KİMSE ZORLAMIYOR EBEVEYN KONTROLÜNDE....
belliki kasa suyunu çekti önüne gelene ceza yağdırıyorlar zam zam zam zam kafayı yedirdiler sonunda zam zam zam
Bu cocuklar mesele bile olmaması lazım. Ne istiyor bunlar küçücük cocuklardan, bu cocuklar cıplak çıksa ne olacak. Adamların aklından tuhaf şeyler geçiyor. Ben olsam bu tip kurumları kapatırım. Diyanet bir taraftan saçma sapan cocuk fetvaları. Yazıklar olsun. O yavrular bizim evlatlarımız, Bunların aklı başka yerlerde çalışıyor. ALLAH korusun ALLAH akıldan etmesin. İnsanın miydesi bulanıyor.
Kesilen ceza değilde reklam gelirinin yüzde 2 si 1 milyon tl ise yüzde 100 ü kaç milyon tldir? :)
birde bu cezayı diyanete kesseniz abuk subuk fetfa veriyolar
1 MİYON ACUNUN ÇEREZ PARASI...BUNLAR SHOW...ACUNA DA KIZIYORUZ BAKIN DEMEYE GETİRİYORLAR...1 MİLYON ALIR 5 MİLYON GERİ VERİRLER YEMEYİN BİZİ...
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