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  4. Adalet Bakanı Gül, Antalya'da iki kardeşin istismarına ilişkin davayla ilgili açıklama yaptı:

Adalet Bakanı Gül, Antalya'da iki kardeşin istismarına ilişkin davayla ilgili açıklama yaptı:

29.06.2021 18:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Çocuklarımızın cinsel istismarına hiç kimse, hiçbir şekilde müsamaha göstermez, gösteremez." - "HSK da konu hakkında inceleme başlattı"

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Antalya Elmalı'da iki kardeşin istismarına ilişkin davayla ilgili Hakimler ve Savcılar Kurulunun (HSK) inceleme başlattığını bildirdi.

Bakan Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Çocuklarımızın cinsel istismarına hiç kimse, hiçbir şekilde müsamaha göstermez, gösteremez. Yargı süreci devam ediyor. Süreci yakından ve dikkatle takip ediyor, sürecin hassasiyetine uygun her türlü tedbiri alıyoruz. HSK da konu hakkında inceleme başlattı." ifadelerine yer verdi.

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