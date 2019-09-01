SPOR

Adam Stachowiak, kurtardığı 3 penaltıyla dikkat çekti

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 01.09.2019 15:24 | Son Güncelleme

Süper Lig ekiplerinden Denizlispor’un kalesini koruyan Adam Stachowiak, 3 maçta da kurtardığı penaltılar ile dikkatleri üzerine çekti.

Adam Stachowiak, kurtardığı 3 penaltıyla dikkat çekti

Süper Lig'de Göztepe ile Yukatel Denizlispor arasında oynanan 3. hafta karşılaşmasında Soner Aydoğdu'nun penaltı vuruşunu kurtaran Adam Stachowiak üst üste 3. maçta da penaltı atışını kurtardı.

İlk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanan müsabakanın ikinci yarısında Göztepe'nin hafta içinde Medipol Başakşehir'den kiraladığı Soner Aydoğdu ile kullandığı penaltı vuruşunda Polonyalı kaleci gole izin vermedi. Yukatel Denizlispor'un 10 kişi tamamladığı müsabaka golsüz eşitlikle tamamlandı.

Ligde ilk 2 haftada Galatasaray ve Antalyaspor'u mağlup ettikten sonra Göztepe ile berabere kalan Yukatel Denizlispor, 3. haftayı 7 puanla bitirdi. Yeşil-siyahlı ekip ligde kalesinde gol görmeyen tek takım olma unvanını sürdürdü.

Bu sezon ilk puanını Yukatel Denizlispor'dan alan Göztepe ise ligde gol atamayan tek ekip konumunda bulunuyor.

AW790774_02

ADAM STACHOWIAK'TAN BAŞARILI PERFORMANS

Bu sezon Galatasaray maçında Selçuk İnan, Antalyaspor karşılamasıda Aatıf Chahechouhe'nun penaltı vuruşlarında gole izin vermeyen Adam Stachowiak, Göztepe karşısında da Soner Aydoğdu'nun penaltı atışında başarılı bir kurtarış yaptı.

Tecrübeli kaleci geride kalan 3 maçta gol yemedi.

Bir ilçeyi dolandırdı, sırra kadem bastıBir ilçeyi dolandırdı, sırra kadem bastı
Ege derbisinde gol sesi yokEge derbisinde gol sesi yok
Konya evinde kazanmayı unuttuKonya evinde kazanmayı unuttu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Yukatel Denizlispor Adam Stachowiak

En Çok Okunan Haberler

Kardeşini "ağabey" demediği ve lakap taktığı için öldürmüş

Kardeşini "ağabey" demediği ve lakap taktığı için öldürmüş

Yaşar İpek'in açıklaması sonrasında Seren Serengil'den kötü haber

Yaşar İpek'in açıklaması sonrasında Seren Serengil'den kötü haber

Diagne'nin yeni takımı belli oldu!

Diagne'nin yeni takımı belli oldu!

G.Saray, Falcao'nun İstanbul'a geliş saatini duyurdu!

G.Saray, Falcao'nun İstanbul'a geliş saatini duyurdu!

Canlı yayında olay iddia! 'Avcı gider'

Canlı yayında olay iddia! 'Avcı gider'

Ve Beşiktaş forvetini buldu!

Ve Beşiktaş forvetini buldu!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Özdemir'den G.Saray'a çağrı

Özdemir'den G.Saray'a çağrı

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

İşte Süper Lig'de ilk 3 haftanın programı!

İşte Süper Lig'de ilk 3 haftanın programı!

Schalke 04, Alanya'yı yıktı

Schalke 04, Alanya'yı yıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Adam Stachowiak, kurtardığı 3 penaltıyla dikkat çekti

Süper Lig onu konuşuyor! Damga vurdu

Süper Lig: Göztepe: 0 - Yukatel Denizlispor: 0 (Maç sonucu)

Ege derbisinde gol sesi yok

Konyaspor 2 - 2 Antalyaspor

Konya evinde kazanmayı unuttu

Yukatel Denizlispor Isaac Sackey'i bir yıllığına kiraladı

Denizli Sackey'i kiraladı

Paşa'ya Q7 de çare olmadı! Şok yenilgi

Paşa'ya Q7 de çare olmadı! Şok yenilgi

G.Saray lige 90+9'da merhaba dedi!

G.Saray lige 90+9'da merhaba dedi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.