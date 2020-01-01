Adama Traore: İnanması zor biliyorum ama ağırlık kaldırmıyorum

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton'da forma giyen Adama Traore, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Güçlü fiziği ve kaslı görüntüsüyle taraftarlarca Amerikan futbolu ve ragbi oyuncularına benzetilen 23 yaşındaki yıldız, “Ağırlık kaldırmıyorum. İnanması zor biliyorum ama ağırlık kaldırmıyorum. Benim durumum genetik” dedi.
Traore, "Eğer Barcelona'ya geri dönmek gibi bir seçeneğim kalmazsa, Real Madrid'e gidebilirim. Barcelona ile bir yanlış anlaşılma yaşadım. İspanya'ya geri dönebilirim ancak İngiltere'nin en iyilerinden biri olmaya söz verdim" ifadelerini kullandı.
Yıldız oyuncu bu sezon Wolverhampton ile 30 resmi maçta 5 gol ve 7 asistlik katkı sağladı.
Ara transferde bir bomba daha patladı
Trabzonspor'a sürpriz isim
Ben Arfa'dan Galatasaray'a transfer cevabı
Trabzonspor formasını giydi!
Galatasaray açıkladı: Tüm hacizler kaldırıldı
Eski futbolcu intihar etti
Beşiktaş'tan TFF'ye tepki
F.Bahçe için sürpriz transfer iddiası!
Dünya devleri 16'lık Türk'ü istiyor
F.Bahçe'den Vedat kararı
Zirvede Juve ve Inter var
Beşiktaş'ın genç yıldızına talip var
Quaresma Güney Amerika yolcusu!
IFAB'tan flaş VAR açıklaması!
Çalhanoğlu, Premier Lig yolunda!
Fatih Tekke eski takımının başına geçti!
Merih Demiral'a sürpriz talip!
Okuyucu Yorumları 0 yorum