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A’dan Z’ye İlk Dergi FM çıktı

27.01.2021 15:24 | Son Güncelleme:
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A’dan Z’ye İlk Dergi FM çıktı

Dergicilik sektörüne yepyeni bir tarz ve vizyon getiren FM Dergisi yayın hayatına başladı.Derginin imtiyaz sahibi de olan sunucu ve Uluslararası Radyocular Birliği (IRU) Genel Başkanı Yusuf Erbaş (By Sempatik) yaptığı açıklamada, "’Pozitif Dergicilik’ mottosuyla yola çıktık.

Dergicilik sektörüne yepyeni bir tarz ve vizyon getiren FM Dergisi yayın hayatına başladı.
Derginin imtiyaz sahibi de olan sunucu ve Uluslararası Radyocular Birliği (IRU) Genel Başkanı Yusuf Erbaş (By Sempatik) yaptığı açıklamada, "’Pozitif Dergicilik’ mottosuyla yola çıktık. Uluslararası ilk alfabetik dergi özelliği ile farklı bir misyon üstlendik. Esrarengiz kutunun gizemli sesleri radyocular, şimdi de kalemleri ellerine aldı. Seslerin kağıt üzerindeki dansı FM Dergisi; radyocular, gazeteciler, televizyoncular ile birlikte bir çok sektörü ve STK üyesini buluşturan tek dergi.FM rengarenk içeriği ve ‘Dünyanın ilk alfabetik dergisi’ olma özelliği ile dergicilik sektörüne yepyeni bir vizyon getirmenin haklı gururunu yaşamakta! Özellikle Türk Dünyası ve Arap Dünyasını da içine alan 17 ülkeye gönderilecek FM Dergisi ile uluslararası bir sinerji oluşturma hedefindeyiz. Özel ve araştırma haber dosyalarımızla ses getireceğiz" şeklinde konuştu.
FM Dergisinin genel yayın yönetmenliğini usta gazeteci Talat Atilla üstlenirken, Yavuz Donat, Mehmet Acet, Hande Fırat, Prof. Dr. Zakir Avşar, Güngör Yavuzaslan, ünlü şef Zeki Açıköz ve sanatçı Turgay Başyayla’da ekibin önemli isimleri olarak dikkat çekiyor.

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