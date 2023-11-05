SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Spor Toto Süper Lig
  4. Adana Demirspor'a Sivasspor çelmesi! Ev sahibi ekipte sakatlık şoku... Oyuna devam edemedi!

Adana Demirspor'a Sivasspor çelmesi! Ev sahibi ekipte sakatlık şoku... Oyuna devam edemedi!

05.11.2023 19:06 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'de heyecan 11. hafta mücadeleleri ile sürüyor. 11. hafta karşılaşmasında Adana Demirspor sahasında Sivasspor ile karşı karşıya geldi. Mücadele karşılıklı atılan gollerle 1-1 eşitlikle sonuçlandı. İşte detaylar...

Adana Demirspor'a Sivasspor çelmesi! Ev sahibi ekipte sakatlık şoku... Oyuna devam edemedi!

Trendyol Süper Lig'in 11'inci haftasında Sivasspor, Adana Demirspor'u konuk etti. Mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.

Sivasspor'un golünü 10. dakikada Koita ile Adana Demirspor'un golünü 57. dakikada Stambouli kaydetti.

SİVAS'TA SAKATLIK ŞOKU!

sivasspor-adana-demirspor-1-1_842e0a2

Sivasspor'un genç oyuncusu Burak Kapacak sakatlandı. Müsabakanın 29. dakikasında bir pozisyon sonrasında sakatlanan Kapacak oyuna devam edemedi. Genç oyuncunun yerine Alaaddin Okumuş oyuna dahil oldu. 23 yaşındaki oyuncunun durumu yapılacak tetkiklerin ardından belli olacak.

Bu sonuçla birlikte Adana Demirspor puanını 21'e yükseltirken, Sivasspor 14 puana ulaşmış oldu.

Canlı Skor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Süper Lig kulübü seçime gidiyor! Kararı puan kaybı sonrası açıkladılarSüper Lig kulübü seçime gidiyor! Kararı puan kaybı sonrası açıkladılar
Emre Belözoğlu eski takımıyla yenişemedi!Emre Belözoğlu eski takımıyla yenişemedi!
Dili boğazına kaçtı, maçın hakemi hayatını kurtardı!Dili boğazına kaçtı, maçın hakemi hayatını kurtardı!
Anahtar Kelimeler:
Sivasspor Adana Demirspor Süper Lig 10 süper li

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Otuz yıl boyunca her gün sigara içti! Organlarını bağışlamak istemişti ama...

Otuz yıl boyunca her gün sigara içti! Organlarını bağışlamak istemişti ama...

Merrell outdoor bot indirimde! Su geçirmez, dayanıklı, rahat...

Merrell outdoor bot indirimde! Su geçirmez, dayanıklı, rahat...

Okul servisi şoförü ortaokul öğrencisinin boğazına yapıştı

Okul servisi şoförü ortaokul öğrencisinin boğazına yapıştı

2 yaşındaki çocuğu evde sünnet etmeye çalıştı

2 yaşındaki çocuğu evde sünnet etmeye çalıştı

Çok satanlarda ilk sırada! Columbia Woodburn 2'de indirim

Çok satanlarda ilk sırada! Columbia Woodburn 2'de indirim

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.