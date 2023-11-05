Adana Demirspor'a Sivasspor çelmesi! Ev sahibi ekipte sakatlık şoku... Oyuna devam edemedi!

Trendyol Süper Lig'in 11'inci haftasında Sivasspor, Adana Demirspor'u konuk etti. Mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.

Sivasspor'un golünü 10. dakikada Koita ile Adana Demirspor'un golünü 57. dakikada Stambouli kaydetti.

SİVAS'TA SAKATLIK ŞOKU!

Sivasspor'un genç oyuncusu Burak Kapacak sakatlandı. Müsabakanın 29. dakikasında bir pozisyon sonrasında sakatlanan Kapacak oyuna devam edemedi. Genç oyuncunun yerine Alaaddin Okumuş oyuna dahil oldu. 23 yaşındaki oyuncunun durumu yapılacak tetkiklerin ardından belli olacak.

Bu sonuçla birlikte Adana Demirspor puanını 21'e yükseltirken, Sivasspor 14 puana ulaşmış oldu.





