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  4. Adana Demirspor'a Ziraat Türkiye Kupası'nda büyük şok, 2-0'dan döndüler penaltılarda elendiler!

Adana Demirspor'a Ziraat Türkiye Kupası'nda büyük şok, 2-0'dan döndüler penaltılarda elendiler!

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
17.01.2024 22:21 | Son Güncelleme:
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Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 5. tur mücadeleleri ile sürüyor. 5. Tur karşılaşmasında Adana Demirspor sahasında 24Erzincanspor ile karşı karşıya gelirken, Erzincan ekibi rakibini penaltı vuruşlarıyla kupanın dışına itti.

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur karşılaşmasında Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından 24Erzincanspor'u sahasında konuk etti.

2-0'DAN DÖNDÜLER

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77'nci dakikada rakibi karşısında 2-0 geriye düşen Adana Demirspor, skoru 2-2'ye getirmeyi başarırken 90 dakika bu skorla sonuçlandı.

TURU PENALTILAR BELİRLEDİ

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Uzatma dakikalarında da eşitlik bozulmazken, penaltı atışlarına geçildi. 24Erzincanspor, penaltılarda Adana Demirspor'a 7-6'lık üstünlük sağladı ve kupada son 16 turuna yükseldi. Adana Demirspor, kupaya veda etti.

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