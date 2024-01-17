Adana Demirspor'a Ziraat Türkiye Kupası'nda büyük şok, 2-0'dan döndüler penaltılarda elendiler!

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur karşılaşmasında Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından 24Erzincanspor'u sahasında konuk etti.

2-0'DAN DÖNDÜLER

77'nci dakikada rakibi karşısında 2-0 geriye düşen Adana Demirspor, skoru 2-2'ye getirmeyi başarırken 90 dakika bu skorla sonuçlandı.

TURU PENALTILAR BELİRLEDİ

Uzatma dakikalarında da eşitlik bozulmazken, penaltı atışlarına geçildi. 24Erzincanspor, penaltılarda Adana Demirspor'a 7-6'lık üstünlük sağladı ve kupada son 16 turuna yükseldi. Adana Demirspor, kupaya veda etti.





