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Adana Demirspor Anderson'u gündemine aldı!

TFF 1. LİG HABERLERİ  | 28.07.2018 14:11 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig'e yükselmeyi hedefleyen Adana Demirspor, Pote'yi tekrar kadrosuna katarken bir büyük transferin peşine düştü. Adana Demirspor'un, bir dönem Manchester United forması giyen Anderson ile transfer görüşmesi yaptığı belirtildi.

Adana Demirspor Anderson'u gündemine aldı!

Şampiyonluk yolunda iddialı bir kadro kuran Adana Demirspor gündemine yıldız bir ismi ekledi.

Adana Demirspor, son olarak Coritiba’da forma giyen Manchester United’in eski yıldızı Anderson ile transfer görüşmelerine başladı.

10 numara pozisyonunda oynayan 30 yaşındaki Sambacı, 2007 ile 2015 yılları arasında Manu formasını giymişti.

(Ajansspor)

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