Adana Demirspor'dan en az transfer kadar ses getirecek imza! Teknik direktörlük koltuğuna Patrick Kluivert getiriliyor...

İtalyan teknik adam Vincenzo Montella ile yollarını ayıran Adana Demirspor'un yeni teknik direktörü belli oldu. Barcelona'nın efsane golcüsü Patrick Kluivert ile anlaşma sağlayan Adana temsilcisi kısa süre içinde bu anlaşmayı açıklayacak.

SLAVEN BILIC OLMADI

Bir dönem Beşiktaş'ın teknik direktörlüğünü yapan Bilic ile anlaşma noktasına gelen Adana Demirspor, son anda çıkan pürüzler nedeniyle masadan kalkmak zorunda kalmıştı.

KLUIVERT İLE ANLAŞILDI

Son olarak geçici şekilde 6 maçlık Curaçao'yu yöneten Kluivert, çıktığı 6 mücadeleden yalnızca 1 galibiyet alabilmişti. Clarence Seedorf'un yardımcısı olarak Kamerun Milli Takımı'nda da bir dönem görev alan Kluivert, ilk defa bu kadar önemli bir takımla çalışacak.



