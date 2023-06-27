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Adana Demirspor'dan en az transfer kadar ses getirecek imza! Teknik direktörlük koltuğuna Patrick Kluivert getiriliyor...

27.06.2023 07:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana Demirspor teknik direktör Patrick Kluivert ile anlaştı. Slevan Bilic ile görüşen Adana temsilcisi, Hırvat teknik adamla imza aşamasına kadar gelmişti. Fakat son aşamada anlaşma sağlanamayınca ibre Patrick Kluivert'a döndü ve büyük ölçüde el sıkışıldı.

Adana Demirspor'dan en az transfer kadar ses getirecek imza! Teknik direktörlük koltuğuna Patrick Kluivert getiriliyor...

İtalyan teknik adam Vincenzo Montella ile yollarını ayıran Adana Demirspor'un yeni teknik direktörü belli oldu. Barcelona'nın efsane golcüsü Patrick Kluivert ile anlaşma sağlayan Adana temsilcisi kısa süre içinde bu anlaşmayı açıklayacak.

SLAVEN BILIC OLMADI

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Bir dönem Beşiktaş'ın teknik direktörlüğünü yapan Bilic ile anlaşma noktasına gelen Adana Demirspor, son anda çıkan pürüzler nedeniyle masadan kalkmak zorunda kalmıştı.

KLUIVERT İLE ANLAŞILDI

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Son olarak geçici şekilde 6 maçlık Curaçao'yu yöneten Kluivert, çıktığı 6 mücadeleden yalnızca 1 galibiyet alabilmişti. Clarence Seedorf'un yardımcısı olarak Kamerun Milli Takımı'nda da bir dönem görev alan Kluivert, ilk defa bu kadar önemli bir takımla çalışacak.


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