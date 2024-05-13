Adana Demirspor eski başkanı Murat Sancak 'maçı sattınız' diyenlere ağzına geleni saydı!

Murat Sancak, 6-1 kaybedilen Gaziantep FK maçının ardından gelen, "Maçı sattınız" yorumlarına çok sert tepki gösterdi.

AĞZINA GELENİ SAYDI

Sancak, "Sohbet odasında konuştuklarımın önünü arkasını ve ne dediğimi anlamayanlara tekrar ediyorum, 'Maçı sattınız, kaça sattınız' vs diyenlere, it, şerefsiz, sen karını bacını sattıysan, biz de satmışızdır diyorum."

"ONLAR KENDİLERİNİ BİLİRLER"

"Onun haricinde hiç kimseye karşı ne alınganlığımız ne de sitemimiz var, onlar kendilerini bilirler. Tam anlamadan bilip bilmeden yorumlamayın, hakka girersiniz." sözlerini sarf etti.





