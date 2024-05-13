Adana Demirspor eski başkanı Murat Sancak 'maçı sattınız' diyenlere ağzına geleni saydı!

Murat Sancak, 6-1 kaybedilen Gaziantep FK maçının ardından gelen, "Maçı sattınız" yorumlarına çok sert tepki gösterdi.
Sancak, "Sohbet odasında konuştuklarımın önünü arkasını ve ne dediğimi anlamayanlara tekrar ediyorum, 'Maçı sattınız, kaça sattınız' vs diyenlere, it, şerefsiz, sen karını bacını sattıysan, biz de satmışızdır diyorum."
"Onun haricinde hiç kimseye karşı ne alınganlığımız ne de sitemimiz var, onlar kendilerini bilirler. Tam anlamadan bilip bilmeden yorumlamayın, hakka girersiniz." sözlerini sarf etti.