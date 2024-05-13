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Adana Demirspor eski başkanı Murat Sancak 'maçı sattınız' diyenlere ağzına geleni saydı!

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
13.05.2024 22:45
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Adana Demirspor'un eski başkanı Murat Sancak, 6-1 kaybedilen Gaziantep FK maçının ardından yapılan 'maçı sattınız' yorumlarına çok sinirlendi. Sancak yaptığı açıklamada bu tepkilere yönelik olarak çok sert ifadeler kullandı. İşte detaylar...

Adana Demirspor eski başkanı Murat Sancak 'maçı sattınız' diyenlere ağzına geleni saydı!

Murat Sancak, 6-1 kaybedilen Gaziantep FK maçının ardından gelen, "Maçı sattınız" yorumlarına çok sert tepki gösterdi.

AĞZINA GELENİ SAYDI

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Sancak, "Sohbet odasında konuştuklarımın önünü arkasını ve ne dediğimi anlamayanlara tekrar ediyorum, 'Maçı sattınız, kaça sattınız' vs diyenlere, it, şerefsiz, sen karını bacını sattıysan, biz de satmışızdır diyorum."

"ONLAR KENDİLERİNİ BİLİRLER"

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"Onun haricinde hiç kimseye karşı ne alınganlığımız ne de sitemimiz var, onlar kendilerini bilirler. Tam anlamadan bilip bilmeden yorumlamayın, hakka girersiniz." sözlerini sarf etti.

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